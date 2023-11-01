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Промышленное производство Биньфыока продолжает расти
За первые десять месяцев 2023 года индекс промышленного производства провинции вырос на 8,9% в годовом исчислении. В четырех ключевых секторах, таких как добыча полезных ископаемых, переработка и производство, производство и распределение электроэнергии, газа, горячей воды, пара и кондиционеров, а также водоснабжение, управление и обработка отходов и сточных вод, рост составил соответственно 9,9%, 9,1%, 3,2% и 4,3%.
Между тем, в некоторых отраслях наблюдался спад, таких как швейная промышленность (снижение на 23,5%); бумага и бумажные изделия (21,9%), резиновые и пластмассовые изделия (17,8%); мебель (7,82%).
Для поддержания темпов экономического роста в целом и промышленного производства в частности в оставшиеся месяцы года Биньфыок должен сосредоточиться на решении таких проблем, как создание и совершенствование инфраструктуры, развитие человеческих ресурсов и реформирование административных процедур.
Кроме того, провинция сосредоточилась на развитии торговли и инвестиционной деятельности, продвижении ключевых товаров, проведении диалогов с фирмами и оказании им поддержки в преодолении трудностей, дальнейшем улучшении деловой и инвестиционной среды, ускорении выделения государственного инвестиционного капитала и подготовки инвестиций в такие ключевые проекты, как скоростная автомагистраль Жангиа (Дакнонг) - Чонтхань (Биньфыок), скоростная автомагистраль Хошимин - Тхузаумот - Чонтхань и дорога Донгфу - Биньзыонг