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Промышленная недвижимость Юга пользуется высоким спросом в третьем квартале

В третьем квартале 2023 года рынок промышленной недвижимости на юге страны был динамичным и процветающим. Арендуемая площадь достигла 143.000 кв. м, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Многие индустриальные парки подготовили свои предложения, чтобы принять потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам.

По данным компании Cushman & Wakefield во Вьетнаме, спрос на аренду готовых фабрик и складов в южных населенных пунктах разнообразен и исходит от представителей многих отраслей промышленности, таких как текстильная, химическая и электронная.

В этом квартале самый высокий показатель поглощения был зафиксирован на арендуемых фабриках в провинциях Донгнай, Биньзыонг, Бариа - Вунгтау и Лонган. На долю Донгнай пришлось почти 60% от общего объема поглощения.

Уровень заполняемости промышленных предприятий и складов, сдаваемых в аренду в южном регионе, достиг 74%, при средней цене аренды 4,7 доллара США/кв.м в месяц. В населенных пунктах с высоким спросом, таких как Донгнай и Бариа - Вунгтау, наблюдался самый высокий годовой рост, примерно на 2,5%.

На фоне оптимистичного развития рынка некоторые компании, занимающиеся развитием инфраструктуры индустриальных парков, отмечают относительно высокий уровень заполняемости складов.

Например, уровень заполняемости складов, сдаваемых в аренду в индустриальных парках под управлением корпорации Sonadezi и входящих в нее компаний, составил 92 %, что позволило привлечь около 130 млн долларов США в виде ПИИ и 720 млрд донгов (почти 29,7 млн долларов США) в виде прямых внутренних инвестиций.

В Донгнай 33 индустриальных парка арендовали в общей сложности 6 024 га, что составило почти 86% от имеющейся в наличии земли для аренды. По состоянию на ноябрь 2023 года провинция Донгнай привлекла около 1,037 триллиона долларов США ПИИ и более 2,64 триллиона донгов ПИИ, что составило 48,2% и 32,15% от установленного плана, соответственно.

В этом году площадь арендованных помещений достигла 24,73 га, причем, в основном, аренда приходится на складские помещения для производственных и коммерческих целей.

Между тем, провинция Бариа - Вунгтау привлекла 751 млн. долларов США ПИИ от новых проектов и 503 млн. долларов США от проектов с добавочным капиталом, что соответственно в 2,78 раза и на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозам, к 2026 году общий объем предложения промышленных предприятий и складов на юге страны увеличится примерно на 2,5 млн кв. м. Это, как ожидается, станет новым стимулом для рынка, особенно в контексте того, что промышленная земля, доступная для аренды, становится все более дефицитной.

ВИА/ИЖВ

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