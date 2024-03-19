НОВОСТИ
Промышленная недвижимость выходит из шторма
В этом отношении лидируют обрабатывающая промышленность и производство - около 2,54 миллиарда долларов США, что составляет 59,1 % от общего объема ПИИ и представляет собой рост на 16,8 % по сравнению с прошлым годом.
Чтобы привлечь во Вьетнам больше крупных проектов и инвесторов, премьер-министр поставил конкретные задачи перед министерствами и ведомствами, сказал заместитель министра планирования и инвестиций Чан Куок Фыонг, добавив, что его министерство будет уделять приоритетное внимание привлечению инвестиций в научно-техническую, инновационную, полупроводниковую и новую промышленность.
По словам чиновника, вопросы, связанные с инфраструктурой и землей, по-прежнему волнуют иностранных инвесторов. Поэтому следует ускорить реализацию крупномасштабных инфраструктурных проектов и уделять больше внимания соблюдению измененного Закона о земле.
По прогнозам, цены на аренду промышленных земель будут расти на 5-9% в год в северном регионе и на 3-7% в южном благодаря растущему спросу со стороны промышленных групп, сообщает консалтинговая компания CBRE Vietnam.
Цены на аренду готовых складских помещений, по прогнозам, вырастут на 1-4% в ближайшие три года.
В компании отметили, что радужные перспективы объясняются продолжающимся расширением иностранного бизнеса во Вьетнаме и ростом числа регистраций новых иностранных инвесторов.
В четвертом квартале 2023 года занятость промышленных площадей на севере и юге страны составляла 81% и 92%, соответственно.
Общая площадь новых промышленных объектов, проданных на севере страны, поднялась на 37 % и достигла пятилетнего максимума - более 800 гектаров.
На юге же она снизилась на 32 % из-за ограниченного предложения новых участков, хотя по площади оставалась высокой - 500 га.
По словам CBRE, помимо электронной и автомобильной промышленности, на промышленную недвижимость Вьетнама также обращают внимание такие высокотехнологичные отрасли, как производство электромобилей, полупроводников и экологически чистых материалов.
Старший директор CBRE Vietnam Нгуен Хоай Ань сказал, что полупроводники и электромобили, по прогнозам, увеличат будущий спрос, особенно в контексте того, что Вьетнам расширяет свое сотрудничество с крупными экономиками.
Однако стране необходимо провести подготовительную работу в плане инфраструктуры, человеческих ресурсов и качественной промышленной продукции, чтобы максимально использовать эти возможности, считает она.
Пол Тонкерс, заместитель директора отдела промышленной недвижимости Core5 Vietnam, сказал, что, по его мнению, инвесторы сосредотачиваются на таких дорогостоящих отраслях, как электроника и полупроводники, поэтому разработчикам индустриальных парков необходимо перестроить свои услуги и продукты, чтобы хорошо удовлетворять потребности арендаторов.
В настоящее время не только производители автокомпонентов, но и большинство индивидуальных инвесторов и международных организаций рассматривают Вьетнам в качестве потенциального места назначения, подчеркнул он.
Ожидается, что сегмент промышленной недвижимости останется прочной опорой в этом году на фоне притока ПИИ, который растет благодаря налоговым льготам и совершенствованию инфраструктуры.