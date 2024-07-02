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Промышленная недвижимость выиграет от ажиотажа на чипы
Вьетнам уже является домом для известных игроков полупроводникового сектора, включая Samsung, Qualcomm, Infineon и Amkor, которые поддержали строительство и расширение производственных и сборочных операций на миллиарды долларов США. По прогнозам, к концу 2024 года полупроводниковая промышленность страны превысит 6,16 млрд долларов США, став ключевым производственным центром для мировых полупроводниковых компаний.
Несколько полупроводниковых компаний из Нидерландов также инвестировали во Вьетнам: компания Be Semiconductor Industries N.V получила лицензию на земельный участок стоимостью 115 млрд донгов (4,9 млн долларов США) в Хошимине для аренды склада и производства.
Совсем недавно поставщик Apple Inc, компания Foxconn, объявила о создании завода стоимостью 9,4 триллиона донгов (383,3 миллиона долларов США по текущему курсу) по производству печатных плат в промышленном парке Намшон-Хаплинь в провинции Бакнинь.
Директор Frasers Property Vietnam's North Industrial & Residential Чыонг Ан Зыонг отметил, что спрос на производственные мощности, центры исследований и разработок и даже выставочные центры в индустриальных парках будет расти, а развитие такой новой сферы, как электронная коммерция, потребует изменений в планировании промышленных зон.
Поскольку Вьетнам является горячей точкой для инвестиций в полупроводники, девелоперы промышленной недвижимости готовятся принять эту волну, а компания Frasers Property Vietnam изучает возможность создания центров НИОКР и организует земельный фонд для обслуживания отрасли в ближайшие пять-десять лет.
По словам старшего менеджера отдела промышленных услуг Savills Hanoi Томаса Руни, инвестиционный спрос на производство и сборку полупроводников привел к увеличению поиска промышленных земель и объектов, отвечающих требованиям отрасли к инфраструктуре и обслуживанию.
К основным требованиям относятся стабильное электроснабжение, высокоскоростной интернет и эффективные системы очистки воды, что требует от инвесторов повышения качества объектов и систем в стране, добавил он.
Он считает, что инвестиции в полупроводники будут способствовать росту промышленной недвижимости в северном регионе, где расположены предприятия, работающие в высокорентабельных отраслях, включая производство компьютеров, электроники и электротехнической продукции.
Для привлечения капитала в полупроводниковую промышленность и промышленную недвижимость местные власти и предприятия должны улучшить политическую базу, инфраструктуру и персонал, чтобы соответствовать строгим требованиям этой специализированной отрасли, сказал он, подчеркнув, что страна должна ускорить крупномасштабные проекты энергетической инфраструктуры, так как это энергоемкий сектор.