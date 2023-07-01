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Промежуточные итоги выполнения резолюции XIII съезда Партии: Успех вакцинной дипломатии
Партия и государство мобилизовали все макро- и микроресурсы. 13 августа 2021 г. Вьетнам учредил правительственную рабочую группу по вакцинной дипломатии во главе с министром иностранных дел с тремя основными задачами: обеспечение своевременной поставки вакцин; мобилизация вакцины от двусторонних партнеров и международных организаций; содействие передаче технологий. Вакцины стали важным содержанием многих телефонных разговоров и международных дипломатических контактов партийных и государственных руководителей.
Министерство здравоохранения также призывает населенные пункты, организации и предприятия покупать вакцины против Covid-19. По данным Минздрава, с момента объявления эпидемии Covid-19 прошло почти полтора года, до мая 2021 года, чтобы Вьетнам получил первую партию вакцин от механизма COVAX Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако по состоянию на 27 декабря 2021 года Вьетнам провел вакцинацию более 146 миллионов доз вакцины против Covid-19 и занял 52-е место из 63 стран и территорий в мире, в которых было сделано по 2 прививки не менее чем 70% населения.
По состоянию на 31 мая 2023 г. общее количество введенных доз вакцины во Вьетнаме составляет 266 416 100 доз. Таким образом, Вьетнам ввел в среднем более 2,6 доз вакцины на душу населения и стал одной из лидирующих стран по вакцинации с самым высоким охватом вакцинацией в мире.
Успех вакцинной дипломатии в первую очередь связан с тем, что Вьетнам заручился поддержкой друзей и международных партнеров. Эта поддержка является долгосрочным результатом, плодом последовательной реализации Вьетнамом независимой внешней политики, автономии, многосторонности, диверсификации отношений, стремления быть хорошим другом, надежным партнером, ответственным членом международного сообщества, действуя во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
Успешная вакцинная дипломатия также достигается благодаря решимости поиска источников вакцины всеми средствами, всеми мерами (покупка, заимствование), доступа к источникам вакцины независимо от континентов, регионов и политических режимов. В то же время мы также демонстрируем нашу ответственность и искренность перед международным сообществом в области предотвращения эпидемий и борьбы с ними. На ранних стадиях пандемии Covid-19 Вьетнам провел ряд мероприятий в области медицинской дипломатии, поддерживая страны финансированием и медицинским оборудованием, например, пожертвовав Лаосу и Камбодже ценное медицинское оборудование на сумму более 7 миллиардов донгов на страну. Даже Франция, Германия, Италия, Испания, Англия, Мексика, Россия, Япония, США, Швеция...тоже получили помощь из Вьетнама. Эта дипломатическая деятельность Вьетнама подтвердила тесное партнерство, которое является посланием солидарности и взаимопомощи, что высоко оценено международным сообществом, и благодаря чему международное сообщество в свою очередь готово к сотрудничеству и поддержке, когда нуждается Вьетнам.
Успешная реализация вакцинной дипломатии обусловлена особым вниманием руководителей Партии, государства, правительства и Национального собрания, тесной и эффективной координацией деятельности министерств, ведомств и местностей, а также усилиями, полными ответственности, самоотверженности и энтузиазма послов, главных представителей, сотрудников посольств и представительств Вьетнама за рубежом. Руководители нашей Партии и государства напрямую звонили и направляли письма руководителям 22 стран и 10 международным организациям, встречались с послами стран во Вьетнаме, представителями иностранных предприятий во Вьетнаме, непосредственно выезжали в Европу, Кубу, США, Великобританию, Францию, Японию, Швейцарию, Россию, Корею, Индию с целью подписания договоров купли-продажи, передачи технологии производства вакцин, поиска спонсорства, передачи избыточных вакцин и призыва к завершению договора на поставку вакцин в рамках подписанного контракта...
За успехом вакцинной дипломатии в частности и стратегии вакцинации в целом стоит послание и урок об усилиях по защите жизни и здоровья людей, а также о силе политической системы, людей, бизнеса и единства всей системы в целом.
Пандемия Covid-19 сделала медицинскую дипломатию, особенно вакцинную дипломатию, актуальной (в 2021 году объем мирового рынка вакцин против Covid-19 достиг примерно 75 миллиардов долларов), помогая непосредственно решать медицинские проблемы, удовлетворять потребности в предотвращении эпидемии Covid-19, защищать жизнь и здоровье людей, а также повысить статус и влияние страны.
Успех вакцинной дипломатии не только способствует консолидации мягкой силы, утверждению национального имиджа и новаторской роли внешней политики, но и дает Вьетнаму ценный опыт дипломатической мобилизации и реализации экономической дипломатии и экспортной дипломатии в нынешних сложных мировых экономических условиях.