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Прокуратура Вьетнама и России надеется на более предметное и эффективное сотрудничество
По сообщению корреспондента ВИА в Москве, в ходе рабочего совещания генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Ле Минь Чи подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе и всестороннему стратегическому партнерству с Российской Федерацией, важным партнером во внешней политике Вьетнама. Ле Минь Чи подчеркнул, что Вьетнам всегда помнит и благодарен за ценную помощь, которую страна и народы бывшего Советского Союза и России оказали Вьетнаму в борьбе за национальное освобождение, а также в процессе национального обновления и развития.
Вьетнама Ле Минь Чи и Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписали документ о сотрудничестве. Фото: VNA
Что касается сотрудничества в прокурорской деятельности, Ле Минь Чи предложил сторонам обменяться опытом борьбы с преступностью в условиях усложняющейся криминогенной ситуации, особенно киберпреступности. По этому поводу Ле Минь Чи выразил благодарность Прокуратуре Российской Федерации за поддержку в последние годы в подготовке прокуроров для Вьетнама, попросил создавать более благоприятные условия обучения для вьетнамских студентов в России.
Со своей стороны, генеральный прокурор Игорь Краснов подтвердил, что Россия всегда придает большое значение отношениям с Вьетнамом. И. Краснов высоко оценил положительные результаты сотрудничества в сфере надзора, он выразил уверенность, что встречи и обмены делегациями на всех уровнях будут способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами в ближайшее время. Россия готова поделиться с Вьетнамом своим опытом в области предотвращения и борьбы с преступностью, а также создаст более благоприятные условия в обучении для вьетнамских студентов в России.
По этому случаю обе стороны подписали документ о новом соглашении о сотрудничестве, создающем основу для развития все более практических и эффективных отношений сотрудничества между двумя прокуратурами двух стран.
14 июня делегация Верховной народной прокуратуры Вьетнама также посетила Университет прокуратуры Российской Федерации, стала свидетелем церемонии подписания меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между Ханойским университетом прокуратуры и Университетом прокуратуры Российской Федерации.
15 июня делегация Верховной народной прокуратуры Вьетнама посетила посольство Вьетнама в России. На встрече посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой поделился информацией о текущем социально-экономическом положении России, проинформировал делегацию о последних мероприятиях Посольства. Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Ле Минь Чи высоко оценил усилия и результаты работы Посольства Вьетнама в России, особенно в сфере иностранных дел, консультировании руководителей Партии и государства,; а также в защите граждан.