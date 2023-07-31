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Происшествие в оползне на перевале Баолок: найдено тело четвертой жертвы
Как сообщает корреспондент ВИА, около 15:00 30 июля на перевале Баолок произошел серьезный оползень, в результате которого было погребено здание дорожной милиции Департамента дорожной милиции Милиции провинции Ламдонг, в котором находились 4 человека, включая три сотрудника ГИБДД и одного местного жителя, под завалами оползня также оказались личные и служебные автомобили.
Тела трех погибших были обнаружены 30 июля.
Оползень также блокировал передвижение на перевале Баолок. Во второй половине дня 31 июля оперативные силы ведут расчистку места происшествия, удаляют грязи и камней для восстановления движения.
* Утром 31 июля заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг во главе правительственной делегации прибыл на место происшествия для обследования и руководства работой по поиску жертв, очистке территории, скорой расчистке перевала Баолок.
После этого Чан Лыу Куанг посетил семью лейтенанта-полковника Ле Ань Шанга (33 года, город Баолок), погибшего в происшествии и выразил глубочайшие соболезнования в связи с семьей и товарищами Шанга.
Затем заместитель премьер-министра и делегация провели быстрое рабочее совещание с провинцией Ламдонг, поручив провинции быть осторожными, проявить заботу в преодолении последствий и поиске оставшихся тел жертв, строить план реагирования, обеспечить достаточно человеческих и материальных ресурсов для быстрого преодоления последствия оползня, при этом активно предотвращая и борясь с подобными потенциальными инцидентами. «Со стороны погибших в результате оползня, правительство поручило соответствующим ведомствам оформлять документы и совершать процедуры для скорейшей выдачи им Свидетельства о Заслугах», - сказал Чан Лыу Куанг.
По оценке членов делегации, в ближайшие несколько дней в провинции Ламдонг продолжатся затяжные дожди, поэтому населенный пункт должен быть активным в соответствующих планах реагирования. С другой стороны, военным и милицейским силам в регионе нужно быть готовы координировать и поддерживать власти провинции Ламдонг, чтобы реагировать на подобные инциденты. По статистике в районе до сих пор 163 места потенциальных и происшедших оползней, поэтому продолжается работе по проверке и переселению людей для обеспечения безопасности жизни и имущества.