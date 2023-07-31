Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Происшествие в оползне на перевале Баолок: найдено тело четвертой жертвы

Утром 31 июля заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг во главе правительственной делегации прибыл на место происшествия Во второй половине дня 31 июля Командование по борьбе со стихийными бедствиями, а также по поисково-спасательной работе провинции Ламдонг сообщило, что после многочасовых поисков к 12 часам того же дня спасатели обнаружили тело четвертой жертвы в серьезном оползне на перевале Баолок. Власти провели процедуры по передаче тел жертв родным для похорон.

Как сообщает корреспондент ВИА, около 15:00 30 июля на перевале Баолок произошел серьезный оползень, в результате которого было погребено здание дорожной милиции Департамента дорожной милиции Милиции провинции Ламдонг, в котором находились 4 человека, включая три сотрудника ГИБДД и одного местного жителя, под завалами оползня также оказались личные и служебные автомобили.

Тела трех погибших были обнаружены 30 июля.

Оползень также блокировал передвижение на перевале Баолок. Во второй половине дня 31 июля оперативные силы ведут расчистку места происшествия, удаляют грязи и камней для восстановления движения.

* Утром 31 июля заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг во главе правительственной делегации прибыл на место происшествия для обследования и руководства работой по поиску жертв, очистке территории, скорой расчистке перевала Баолок.

После этого Чан Лыу Куанг посетил семью лейтенанта-полковника Ле Ань Шанга (33 года, город Баолок), погибшего в происшествии и выразил глубочайшие соболезнования в связи с семьей и товарищами Шанга.

Затем заместитель премьер-министра и делегация провели быстрое рабочее совещание с провинцией Ламдонг, поручив провинции быть осторожными, проявить заботу в преодолении последствий и поиске оставшихся тел жертв, строить план реагирования, обеспечить достаточно человеческих и материальных ресурсов для быстрого преодоления последствия оползня, при этом активно предотвращая и борясь с подобными потенциальными инцидентами. «Со стороны погибших в результате оползня, правительство поручило соответствующим ведомствам оформлять документы и совершать процедуры для скорейшей выдачи им Свидетельства о Заслугах», - сказал Чан Лыу Куанг.

По оценке членов делегации, в ближайшие несколько дней в провинции Ламдонг продолжатся затяжные дожди, поэтому населенный пункт должен быть активным в соответствующих планах реагирования. С другой стороны, военным и милицейским силам в регионе нужно быть готовы координировать и поддерживать власти провинции Ламдонг, чтобы реагировать на подобные инциденты. По статистике в районе до сих пор 163 места потенциальных и происшедших оползней, поэтому продолжается работе по проверке и переселению людей для обеспечения безопасности жизни и имущества.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр провел общенациональную телеконференцию по реорганизации административных единиц на уездном и общинном уровня

Премьер-министр провел общенациональную телеконференцию по реорганизации административных единиц на уездном и общинном уровня

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел 31 июля общенациональную телеконференцию по вопросу реорганизации административных единиц на уездном и общинном уровнях на период 2023-2030 гг.
ПОДРОБНЕЕ

Top