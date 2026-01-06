Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Производственный сектор Вьетнама в последний месяц 2025 года уверенно сохранился в зоне роста

Производственный сектор Вьетнама завершил 2025 год на прочной основе: индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Вьетнама (PMI) в декабре незначительно снизился до 53,0 пункта по сравнению с 53,8 пункта в ноябре.

Однако остался уверенно выше нейтральной отметки 50,0, что свидетельствует о стабильном ежемесячном улучшении общего состояния сектора, говорится в недавно опубликованном отчёте S&P Global.

В декабре вьетнамские производители вновь зафиксировали рост объёмов производства, продлив текущую полосу расширения до восьми месяцев. Темпы роста оставались уверенными, хотя и стали самыми слабыми за последние три месяца.

Респонденты отметили, что увеличение выпуска продукции отчасти было обусловлено более стабильными погодными условиями в декабре, при этом росту по-прежнему способствовало увеличение объёма новых заказов.

Объём новых заказов увеличивался четвёртый месяц подряд на фоне сообщений об улучшении спроса со стороны клиентов. Однако темпы расширения снизились по сравнению с ноябрём.

Рост общего объёма новых заказов был сдержан возобновившимся снижением экспортных заказов, которые сократились впервые за последние три месяца.

Повышенные требования к объёмам выпуска побудили компании расширять численность персонала в декабре. Занятость увеличивалась третий месяц подряд, при этом умеренные темпы создания рабочих мест в целом остались на уровне ноября.

Рост производственных мощностей благодаря увеличению численности работников в сочетании с более спокойными погодными условиями, позволившими нарастить выпуск, привёл к очередному сокращению объёма незавершённых заказов, впервые за последние три месяца.

Несмотря на более стабильную погоду в декабре, сильные штормы и наводнения, наблюдавшиеся ранее, продолжали оказывать влияние на производственный сектор к концу года, главным образом через повреждение сырья, сбои в поставках и задержки со стороны поставщиков, вызванные наводнениями.

Сроки поставок со стороны поставщиков вновь резко увеличились, при этом масштабы задержек лишь незначительно уступали рекордному уровню за три с половиной года, зафиксированному в ноябре.

В то же время издержки на входящие ресурсы росли самыми быстрыми темпами с июня 2022 года на фоне дефицита материалов и неблагоприятных колебаний обменного курса.

Вслед за этим отпускные цены производителей уверенно повысились, при этом темпы инфляции практически не изменились по сравнению с ноябрём. Последний рост оказался значительно выше среднего показателя за весь 2025 год.

Несмотря на стремительный рост затрат на ресурсы, производители резко нарастили объёмы закупок в ответ на увеличение новых заказов и возросшие потребности в выпуске продукции. Темпы роста ускорились до максимума за последние 16 месяцев. Запасы сырья и материалов также увеличивались третий месяц подряд.

В то же время запасы готовой продукции, напротив, резко сократились, поскольку произведённые товары оперативно отгружались клиентам.

Заглядывая в 2026 год, производители становятся всё более оптимистичными в ожидании роста объёмов выпуска в предстоящем году. Уровень уверенности повышался третий месяц подряд и достиг максимального значения с марта 2024 года.

Почти половина респондентов прогнозирует увеличение производства в течение следующего года, ссылаясь на улучшение спроса со стороны клиентов, запуск новых продуктов и расширение производственных мощностей.

ИЖВ/ВИА

