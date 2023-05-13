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Проект «строительство домов для рыб»: Сохранение и устойчивое развитие рыбных ресурсов
Не только внес свой вклад в охрану и развитие рыбных ресурсов, но и повысил осведомленность людей для объединения усилий в устойчивом развитии местного сектора рыболовства.
Соответственно, с 2019 по 2021 год при поддержке проекта со стороны правительства Таиланда провинция Камау организовала сброс 500 бетонных рифовых блоков в район юго-западного моря, чтобы создать убежище для морских обитателей.
После первоначального успеха, в 2022 году, в рамках программы «Защита и развитие рыбных ресурсов», провинция Камау продолжала сбрасывать в море по 400 блоков бетонного рифа, чтобы «построить дома для рыб».
Г-н Нгуен Вьет Чиеу, заместитель директора подотдела рыбного хозяйства провинции Камау, отметил, что этот проект довольно хорошо развивается.
Искусственные рифы помогли морским обитателям найти место для размножения и место для жизни, избегая разрушительных рыболовных снастей, тем самым восстанавливая водные ресурсы.
«По результатам исследования в районе, где сбросили 900 блоков рифов окружностью 5,6 км с площадью 1,88 км2 у побережья Камау, видно, что эта работа способствовала предотвращению некоторых рыболовных сетей, которые оказали негативное воздействие на прибрежные морские экосистемы. Искусственные рифы играют роль убежища для защиты молоди и ряда видов рыб, имеющих высокую экономическую ценность и биотопа…», - поделился г-н Нгуен Вьет Чиеу.
Г-н Нгуен Вьет Чиеу добавил, что еще одним важным результатом является улучшение качества окружающей среды в районе сброса рифа и вокруг него: организмы, прикрепленные к дну рифа, расширили естественную пищевую цепь, создав идеальную среду обитания для морских обитателей и позволив рыбным запасам восстановиться.
Если ранее при обследовании района, где был сброшен риф, было зарегистрировано лишь несколько видов рыб и креветок, то после сброса рифа насчитывалось уже 78 видов, из которых большая часть (48 видов) приходилась на плотность рыб.
С другой стороны, по результатам исследований до и после сброса рифа эффективности доходов рыбаков в этом районе рыбные ресурсы в промысловых угодьях существенно изменились.
На самом деле, сброс искусственных рифов не только способствует лучшей защите морских ресурсов, но также помогает создавать рабочие места и создавать больше средств к существованию для местного населения. В настоящее время в местности возникли новые занятия, такие как: подводное плавание, организация любительской рыбалки - и всё это в районе сброса рифов...
В связи с этим г-н Чау Конг Банг, заместитель директора Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Камау, оценил, что, исходя из приведенных выше результатов, можно сбросить искусственные рифы в других морских районах с аналогичными условиями для расширения существующей площади и размножения морских особей.
С тех пор он не только обеспечивает высокую эффективность защиты и освоения рыбных ресурсов, но и способствует переводу рыбной отрасли в устойчивое русло в соответствии с текущей политикой. Поэтому ведомство предложило Народному комитету провинции Камау обратить в ближайшее время внимание на план расширения площади сборса искусственных рифов.