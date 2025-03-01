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НОВОСТИ

Проект, финансируемый Швейцарией, помогает развивать устойчивый туризм во Вьетнаме

Проект «Швейцарский туризм для устойчивого развития Вьетнама» был запущен на церемонии в Ханое 28 февраля. На мероприятии посол Швейцарии во Вьетнаме Томас Гасс и заместитель директора Национальной администрации по туризму Вьетнама (VNAT) Ха Ван Шиеу подписали письмо о взаимопонимании, подтверждающее обязательства по предоставлению и получению безвозвратной официальной помощи в целях развития (ODA), что ознаменовало официальное начало проекта.

Цель проекта - способствовать восстановлению туризма Вьетнама после пандемии COVID-19 и помочь решить проблемы, стоящие перед отраслью, для достижения устойчивого развития туризма.

Томас Гасс заявил, что правительство Швейцарии обязуется предоставить безвозвратный грант в размере 3,6 млн швейцарских франков (4 млн долларов США) для реализации проекта. В 2024-2027 гг. пилотный проект будет реализован в провинциях Хажанг, Куангнам и Донгтхап, а затем может быть распространен на Хюэ, Кантхо и Ханой.

Проект состоит из трех основных компонентов, первый из которых направлен на создание механизмов диалога между государственным и частным секторами на национальном, региональном и провинциальном уровнях, а также на разработку набора показателей развития туризма во Вьетнаме для повышения его конкурентоспособности. Вторая направлена на углубленное обучение с целью повышения квалификации и опыта рабочей силы в секторе туризма и гостеприимства. Третье направление поддерживает дестинации с идеями по устойчивому развитию туризма, а также повышает осведомленность бизнеса о стандартах зеленого туризма.

Директор VNAT Нгуен Чунг Кхань отметил, что в последние годы туризм Вьетнама пережил значительное развитие, став выдающимся и высококонкурентным направлением в регионе. Страна постоянно удостаивается наград World Travel Awards как «Ведущее направление в Азии» и «Ведущее природное направление в Азии».

Вьетнам лидирует в регионе по скорости восстановления туризма после пандемии: в 2024 году число международных прибытий увеличится на 37 % по сравнению с 2023 годом. В прошлом году туризм Вьетнама продолжал укреплять свои позиции на мировой карте: 17,6 миллиона международных посетителей, 110 миллионов внутренних туристов, а общий доход от туризма достиг 840 триллионов донгов (32,8 миллиарда долларов США).

Развитие вьетнамского туризма тесно связано с сотрудничеством и поддержкой со стороны международных партнеров, сказал Нгуен Чунг Кхань, добавив, что Вьетнам всегда рассматривал Швейцарию как важного партнера.

Посол Швейцарии заявил, что Вьетнам обладает множеством факторов для развития туризма - от разнообразных и величественных природных ландшафтов до уникальной культурной самобытности этнических групп.

Однако проблема заключается в том, как полностью использовать туристический потенциал, обеспечивая при этом устойчивое развитие, сохранение культурного наследия и защиту окружающей среды, отметил он.

Поэтому дипломат выразил уверенность, что уроки Швейцарии, которая сотни лет устойчиво развивает туризм, помогут Вьетнаму достичь этой цели.

ИЖВ/ВИА

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