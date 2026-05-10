НОВОСТИ

Проект туристической канатной дороги в Дьенбьенфу получил принципиальное одобрение

Председатель Народного комитета провинции Дьенбьен Ле Ван Лыонг подписал решение о принципиальном одобрении проекта культурно-исторического туристического комплекса и канатной дороги в Дьенбьенфу.
   Фото: internet  
Компания Fansipan SaPa Cable Car Services and Tourism Co., Ltd. также утверждена в качестве инвестора проекта стоимостью около 2,08 трлн донгов (79,05 млн долларов США).

Ожидается, что проект займет площадь 35,35 га в общинах Мыонгфанг и Пуни. Из общей площади 15,51 га будет отведено под нижнюю станцию, 5,89 га - под верхнюю станцию, 9,71 га - под коридор канатной дороги, а 4,24 га - под транспортную инфраструктуру.

Около 6,6 га, что составляет 18,67% общей площади проекта, включая дороги, защитные зеленые зоны, общественные зеленые пространства и водные поверхности, после завершения строительства будут переданы местным властям для управления. Оставшаяся территория будет использована под функциональные зоны, обслуживающие туристическую и коммерческую деятельность, с пропускной способностью около 15 тыс. посетителей в день.

Проект направлен на эффективное использование природных ландшафтов, географических преимуществ и самобытной исторической ценности данной местности, а также на создание высококачественного туристического продукта с высокой конкурентоспособностью. Он также призван сохранять, чтить и популяризировать ценность исторического памятника Победы особого национального значения в Дьенбьенфу.

Кроме того, ожидается, что проект улучшит связь между историческими объектами в этом районе, а также повысит их доступность и качество впечатлений для посетителей, особенно в условиях горной местности, благодаря современной системе канатной дороги и синхронизированной инфраструктуре.

Он также будет способствовать развитию профессионального и комплексного культурно-исторического туристического комплекса в сочетании с коммерческими и развлекательными услугами, внося вклад в превращение Дьенбьенфу в одно из ведущих направлений культурно-исторического туризма в северном горном регионе Вьетнама.

Ожидается, что строительство и ввод объекта в эксплуатацию будут завершены в течение пяти лет с даты выделения или аренды земельного участка.

Срок реализации проекта составит 70 лет с даты принятия решения о выделении, аренде земельного участка или изменении целевого назначения земли.

Дьенбьен, некогда бывший ареной ожесточенных боев, сегодня заметно преображается: здесь достигнуты успехи в экономическом росте, сокращении бедности, развитии инфраструктуры и обеспечении социальной защиты, что создает основу для нового этапа развития.

В 2025 году провинция приняла более 1,4 млн туристов, что внесло значимый вклад в рост местной экономики. В 2026 году она ставит цель принять свыше 1,6 млн посетителей, в том числе более 10 тыс. иностранных туристов; общий доход прогнозируется на уровне 2,88 трлн донгов, а средняя продолжительность пребывания - три дня.

ВИА/ИЖВ

