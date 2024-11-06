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Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Север-Юг будет содействовать развитию страны

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Север-Юг начинается в Ханое (на станции Нгокхой) и заканчивается в Хошимине (на станции Тхутхием), пересекая 20 провинций и городов.
  Фото: VNA  
Вечером 6 ноября в Ханое председатель Нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Ман возглавил заседание постоянного комитета парламента, на котором депутаты обсудили план реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Север-Юг и внесение корректировок в проект строительства международного аэропорта Лонгтхань в соответствии с резолюцией №94 Нацсобрания. 

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Север-Юг начинается в Ханое (на станции Нгокхой) и заканчивается в Хошимине (на станции Тхутхием), пересекая 20 провинций и городов. Длина маршрута составит более 1500 км. Этот проект будет запущен в 2027 году. Планируется, что он завершится в 2035 году. Объём инвестиций в проект составляет около $67 млрд. Ожидается, что строительство данной высокоскоростной железнодорожной магистрали будет содействовать развитию страны. Участники заседания едины во мнении о представлении вышеупомянутого проекта на 8-й сессии Нацсобрания 15-го созыва.

VOV/ИЖВ

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