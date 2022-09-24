Проект собирает 100.000 долларов США на разминирование во Вьетнаме

Мероприятие, организованное проектом «Восстановление окружающей среды и нейтрализация последствий войны» (RENEW) в Вашингтоне, округ Колумбия. 22 сентября выполнила свою задачу по сбору 100 000 долларов США на разминирование в центральной провинции Вьетнама Куангнгай.

В мероприятии, проходившем как в виртуальной, так и в очной формах, приняли участие официальные лица и люди США, большинство из которых ветераны войны во Вьетнаме.

В своем выступлении Чак Сирси, соучредитель проекта, сказал, что собранные средства помогут расширить деятельность по разминированию в Куангнгай, где есть много неразорвавшихся боеприпасов, угрожающих безопасности людей.

Проект RENEW, запущенный в 2001 году, направлен на то, чтобы помочь центральной вьетнамской провинции Куангчи, которая из-за своего географического положения является одним из самых ожесточенных полей сражений во время войны, ликвидировать последствия послевоенных бомб и наземных мин.

В 2001 году в Куангчи 80 человек погибли и получили ранение в результате взрыва бомб и мин, оставленных после войны. Но в 2018 году в провинции не было происшествий с бомбами.

Нго Суан Хиен, отвечающий за развитие проекта и управление коммуникациями, сказал, что после двухлетнего перерыва из-за COVID-19 RENEW хочет возобновить деятельность по сбору средств в США, чтобы повторить свою деятельность в Куангнгай.