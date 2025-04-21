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Проект скоростной автомагистрали Кантхо - Камау должен быть завершен к 19 декабря

Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал, чтобы проект скоростной автомагистрали Кантхо - Камау был завершен к 19 декабря 2025 года в честь Дня всенациональной войны сопротивления, во время своей рабочей поездки для инспекции проекта 20 апреля.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь инспектирует проект скоростной автомагистрали Кантхо - Камау. Фото: ВИA  
Скоростная дорога протяженностью более 110 км соединяет город Кантхо с провинциями Хаужанг, Бакльеу, Киенжанг и Камау, дополняясь 25,85 км соединительных маршрутов.

Четырехполосная скоростная автомагистраль, разделенная на участки Кантхо - Хаужанг и Хаужанг - Камау, инвестируется Советом по управлению проектами провинции Митхуан. Строительство, объем инвестиций в которое превысил 27,5 триллионов донгов (1,1 миллиарда долларов США), началось 1 января 2023 года и включает в себя четыре этапа.

Во время своей восьмой инспекции на месте премьер-министр руководил непрерывным строительством, в том числе в выходные и праздничные дни, при этом рабочие были распределены по принципу “три смены, четыре бригады”, чтобы обеспечить как прогресс, так и качество.

На последующем рабочем заседании с участием представителей министерств, ведомств и властей Камау он проанализировал состояние скоростной автомагистрали, а также других важнейших транспортных проектов в регионе.

Премьер-министр отметил День воссоединения (30 апреля), призвав министерства, ведомства и местные власти действовать безотлагательно, смело и гибко для решения инфраструктурных проблем в дельте Меконга.
Премьер-министр подчеркнул необходимость применения научно-технических достижений для сокращения сроков строительства, обеспечения безопасности, качества и соблюдения экологических стандартов.

По его словам, необходимо, чтобы местные жители, участвующие в проекте, оказывали поддержку совету по управлению проектом и подрядчикам, а также мобилизовали военные силы для помощи в восстановлении окружающей среды. Глава правительства также призвал спланировать и построить вдоль скоростной автомагистрали остановки для отдыха соответствующего масштаба.

В предстоящий период премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил ведомствам оперативно подготовиться к реализации второй фазы проектов скоростных автомагистралей в дельте Меконга, рассчитанных на 2026-2030 годы.

Он поручил Министерству национальной обороны разработать участок скоростной дороги от Камау до Датмуй и далее до порта Хонкхоай по самому короткому и прямому маршруту. В то же время провинции Камау было поручено провести работы по расчистке территории в рамках отдельного проекта, при этом центральное правительство обязалось покрыть 50% расходов.

Чтобы поддержать современную интегрированную систему логистической инфраструктуры в регионе, глава поручил Министерству строительства ускорить проектирование железнодорожной линии от Хошимина до Кантхо и спланировать сеть портов внутренних водных путей. Кроме того, было дано указание ускорить расширение и модернизацию аэропорта Каумау для приема больших самолетов, причем работы должны быть завершены в течение этого года.

ВИА/ИЖВ

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