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Проект реставрации объекта наследия Мишон - свидетельство вьетнамско-индийской дружбы

Совместный проект по восстановлению объекта Всемирного культурного наследия Мишон в провинции Куангнам является ярким свидетельством солидарности, дружбы и эффективного сотрудничества между правительствами и народами Вьетнама и Индии Совместный проект по восстановлению объекта Всемирного культурного наследия Мишон в провинции Куангнам является ярким свидетельством солидарности, дружбы и эффективного сотрудничества между правительствами и народами Вьетнама и Индии, заявил заместитель посла Индии во Вьетнаме Субхаш П. Гупта.

Выступая 20 декабря на церемонии в районе Зуйсуен центральной провинции, посвященной завершению и передаче проекта, дипломат сказал, что проект дал хорошие результаты, и все его содержание было завершено.

Когда-то религиозная и политическая столица королевства Чампа, святилище Мишон расположено в холмистой местности в общине Зуйфу района Зуйсуен, примерно в 70 км к юго-западу от центра города Дананг и в 40 км от древнего города Хойан Куангнама.

Храмовый комплекс, состоящий из 8 групп из 71 памятника, построенных между VII и XIII веками, был признан ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия в 1999 году.

Проект по восстановлению объекта был направлен на сохранение трех групп башен A, H и K. Он реализовывался в течение 6 лет при поддержке индийских экспертов.

Фан Хо, директор правления объекта Всемирного культурного наследия Мишон, сказал, что отреставрированные башни стали привлекательными местами для местных и иностранных туристов.

В процессе реставрации было обнаружено 734 артефакта всех видов, в том числе уникальные артефакты скульптуры чампа, служащие для выставки и исследования истории культуры чамов. В частности, индийские и вьетнамские специалисты обнаружили нетронутый алтарь из песчаника с набором монолитных линга-йони. Это самый большой из найденных монолитных скульптур линга-йони из Чампа, который, как ожидается, будет признан национальным достоянием.

Заместитель председателя Народного комитета Куангнама Чан Ван Тан сказал, что проект помог повысить управленческий потенциал местных чиновников и рабочих.

Проект, запущенный в 2017 году, успешно справился с ухудшенной ситуацией в комплексе, тем самым завершив архитектурное пространство Мишон.

В этом году сайт посетило более 105.000 человек, что на 110% превышает план.

ВИА/ИЖВ

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