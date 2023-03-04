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Проект по применению цифровых технологий для сохранения и популяризации фольклорных произведений
В проекте четко указано, что необходимо укреплять и продвигать применение науки и техники, уделяя особое внимание цифровым технологиям для исследования, сбора, восстановления, хранения, сохранения, популяризации, распространения и популяризации типичных фольклорных произведений этнических меньшинств, особенно произведения и жанры с высоким риском исчезновения.
В период 2023-2026 гг. проект направлен на сбор, исследование и организацию ежегодной инвентаризации для составления списка нематериального культурного наследия фольклора этнических меньшинств.
Соответственно, важно стремиться собрать, оцифровать и опубликовать 40% фольклорных произведений этнических меньшинств, создать цифровую базу данных по фольклору этнических меньшинств; 40% фольклорных произведений национальных меньшинств, находящихся под угрозой исчезновения, подлежат мерам по сохранению и документированию; 50% авторов и мастеров в области нематериального культурного наследия и фольклора национальных меньшинств имеют право поддерживать политику сохранения и популяризации ценности нематериального культурного наследия; 50% государственных служащих, деятелей культуры, ремесленников, писателей-народников, старейшин деревень, руководителей деревень, авторитетных людей... должны пройти обучение и воспитание по вопросам сохранения и популяризации ценностей народной литературы этнических меньшинств.
Цель проекта: 40% национальных школ-интернатов и школ в районах проживания этнических меньшинств будут включить фольклорные жанры во внеклассные мероприятия. Будут создание 3-5 клубов, коллективов народного творчества/общин в районах проживания этнических меньшинств для практики, исполнения и распространения фольклорных жанров.
В период 2027-2030 гг. в проекте поставлена задача стремиться к полной инвентаризации, оценке, классификации и каталогизации объектов нематериального культурного наследия различных жанров фольклора национальных меньшинств в масштабах страны; достичь 80% вышеуказанных целей.
Проект ставит задачу разработки и распространения механизмов и политики для авторов, исследователей, ремесленников и организаторов практики и передачи для сохранения и продвижения ценности фольклора различных культур этнических меньшинств.