Проект по применению цифровых технологий для сохранения и популяризации фольклорных произведений

Усилить пропаганду и популяризацию фольклорных произведений, ориентируя народ на сохранение народного фольклора. Фото: baovanhoa.vn

Проект направлен на повышение осведомленности населения, особенно этнических меньшинств, в сохранении и популяризации фольклорных произведений; усиление пропаганды и популяризации фольклорных произведений в средствах массовой информации.