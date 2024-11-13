Проект высокоскоростной железной дороги стоимостью более 67 млрд. долл. США представлен в Национальное собрание

От имени премьер-министра министр транспорта Нгуен Ван Тханг представил заявление, заявив, что целью инвестиций является строительство высокоскоростной железной дороги для удовлетворения спроса на перевозки, содействие устойчивой реструктуризации доли транспортного рынка в коридоре Север-Юг и создание основы для социально-экономического развития при обеспечении национальной обороны и безопасности.

В частности, правительство рекомендует построить новую двухпутную железную дорогу с шириной колеи 1 435 мм, электрифицированную, рассчитанную на скорость 350 км/ч и грузоподъемность 22,5 тонны на ось. Протяженность магистрали составит около 1 541 километра, на ней будет 23 пассажирских и пять грузовых станций.

По словам Нгуен Ван Тханга, принцип выбора станций заключается в том, что они должны соответствовать текущим условиям и планам развития населенных пунктов, особенно в районах с достаточно большим транспортным спросом.

Что касается сроков реализации проекта, министр сообщил, что подготовка и утверждение отчета о технико-экономическом обосновании и инженерном проектировании переднего плана (FEED) должны быть завершены в 2025-2026 годах, а расчистка участка, выбор подрядчика через торги и закладка проекта запланированы на 2027 год, с целью завершения строительства всей железной дороги к 2035 году.