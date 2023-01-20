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Проекты министерства способствовали росту промышленной стоимости более чем на 8,5% в год
К 2030 году на обрабатывающий и обрабатывающий секторы будет приходиться примерно 30% ВВП.
Проект на 2030 год был недавно представлен в Правительство Министерством промышленности и торговли.
Он направлен на гармоничное развитие промышленности при полной оптимизации достижений Четвертой промышленной революции и торговых преимуществ, чтобы совершить прорыв в повышении производительности и качества продукции, конкурентоспособности и добавленной стоимости.
Производительность труда и индекс промышленного производства также должны расти в среднем на 7,5% и 8,5-9% в год соответственно. Ожидается, что стоимость высокотехнологичной промышленной продукции составит более 45% перерабатывающей и обрабатывающей промышленности.
Для достижения этих целей в проекте плана говорится, что основное внимание будет уделено совершенствованию отечественной системы промышленного производства посредством модернизации и развития цепочек поставок и создания стоимости в промышленности. Цепочки поставок промышленности должны быть локализованы во Вьетнаме, чтобы снизить зависимость от импорта машин, оборудования и материалов. Это должно повысить конкурентоспособность вьетнамской продукции и положение бизнеса в глобальных цепочках создания стоимости.
В частности, будут поощряться экологические методы в промышленности для обеспечения эффективного использования природных ресурсов и энергии.
Страна перейдет от ресурсоемких и трудоемких отраслей к капитало- и технологоемким, «зеленым» и низкоуглеродным, одновременно переходя к этапам с более высокой добавленной стоимостью в глобальных и региональных цепочках создания стоимости.
В проекте плана отмечается, что вспомогательные отрасли будут обслуживать основные экспортные секторы, такие как электроника, автомобили, текстиль и одежда, кожа и обувь, механика и высокие технологии. Благодаря реструктуризации вспомогательные отрасли будут удовлетворять 70% внутреннего производственного спроса.
Связь между отечественными поставщиками и транснациональными корпорациями, инвестирующими во Вьетнам, также будет усилена, чтобы улучшить участие вьетнамских фирм в местных и глобальных производственных сетях. Ожидается, что к 2030 году около 2.000 предприятий смогут напрямую снабжать сборочные компании и транснациональные корпорации.