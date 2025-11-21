Проекты документов XIV съезда КПВ: вьетнамцы за рубежом как мост для развития двустороннего сотрудничества

В интервью корреспонденту ВИА в Японии Ле Тхыонг — заместитель председателя Союза вьетнамских обществ в Японии и председатель Общества вьетнамцев региона Кансай — поделилась своими предложениями по проекту документов съезда, подчеркнув роль вьетнамской диаспоры за рубежом как «моста», способствующего развитию двустороннего сотрудничества.

По словам Ле Тхыонг, проект документов XIV съезда содержит множество новшеств, включая изменения в сфере частного сектора, народной дипломатии, а также в области науки, технологий и международной интеграции. Она отметила, что эти изменения особенно соответствуют интересам вьетнамской диаспоры, в частности в Японии. Усиление народной дипломатии, по ее мнению, внесет значительный вклад в развитие дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией. Более того, вьетнамцы за рубежом, особенно в Японии, играют важную роль в укреплении сотрудничества между местными органами власти и компаниями двух стран, которые заинтересованы в взаимных инвестициях. Она подчеркнула, что диаспора, обладающая знанием новых политических и государственных инициатив, является наиболее удобным и эффективным мостом для сотрудничества.

Что касается предложения рассматривать внешнюю политику и международную интеграцию как важную и постоянную задачу, Ле Тхыонг считает необходимым привлекать ученых и специалистов в деятельность вьетнамских обществ за рубежом, так как именно они станут надежным мостом в развитии культурного обмена и народной дипломатии.

По вопросу сохранения и продвижения национальной культурной идентичности в условиях международной интеграции, Ле Тхыонг отметила, что наиболее эффективным способом привлечения диаспоры к связи с родиной является организация культурных мероприятий, близких к местным условиям, таких как «День Вьетнама», «День культуры Вьетнама», программы обмена со школами и вузами Японии, а также занятия по изучению вьетнамского языка для детей. Кроме того, мероприятия, такие как «Весна на родине» и празднование «Дня основателей нации Хунг Выонг», способствуют тому, чтобы вьетнамцы за рубежом помнили о своей родине. Все эти мероприятия активно поддерживаются местными властями во многих регионах Японии, что помогает жителям и органам власти лучше понимать культуру и традиции Вьетнама.

Ле Тхыонг также выразила надежду на создание культурного центра Вьетнама в Японии. Она отметила, что вьетнамское сообщество в Японии еще молодое и пока обладает ограниченными экономическими ресурсами, поэтому для реализации этой идеи необходимо содействие из Вьетнама. По ее мнению, диаспора является наиболее эффективным мостом между двумя странами, поскольку ее члены живут и учатся в Японии, понимают взаимодействие двух культур и могут оказывать практическую поддержку в развитии двусторонних дипломатических отношений.

Что касается направления, согласно которому частный сектор является ключевым драйвером экономики, а наука, технологии и инновации — центральным двигателем, Ле Тхыонг подчеркнула, что это привлечет вьетнамских ученых и специалистов за рубежом, включая тех, кто работает в Японии, где среди них много профессоров, докторов наук, экспертов и предпринимателей в различных сферах науки и технологии.

По словам Ле Тхыонг, вьетнамская интеллектуальная диаспора за рубежом в целом, и в Японии в частности, играет важную практическую роль в развитии и применении науки и технологий. Конкретно, ученые, которые ранее жили во Вьетнаме, а затем переехали в Японию для работы в области науки и технологий, понимают, что необходимо Вьетнаму, и могут консультировать по выработке соответствующих и практичных государственных политик для страны.