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Продукция OCOP способствует укреплению туристического бренда

При сопровождении международных туристических групп по старым улицам и на традиционные ремесленные объекты, такие как гончарные мастерские, производство изделий из листьев дерева бодхи, деревня резчиков по дереву Кимбонг, деревня шелка Хойан (Куангнам), гид Ле Доан Фыок из туристической компании города Дананг отметил: иностранные туристы особенно заинтересованы в подлинных ремесленных процессах. «Более десяти лет сопровождая туристов в Хойан и в традиционные ремесленные деревни, я уверен: именно туристы являются основными потребителями изделий народных промыслов и продукции OCOP», – утверждает он.

Заместитель председателя Народного комитета (НК) города Хойан Нгуен Ван Лань отметил, что Хойан известен как туристический город. В среднем Хойан принимает около 5 миллионов туристов в год. Наряду с доходами от различных видов услуг, туристы рассматриваются как перспективный рынок сбыта традиционных товаров, особенно напитков, продуктов питания, сувениров и продукции OCOP (одна община – один продукт). В то же время традиционные товары, в особенности OCOP, уже вносят и продолжают вносить значительный вклад в укрепление туристического бренда Хойана и провинции Куангнам в целом.

По словам заместителя председателя НК города, в настоящее время в Хойане 34 продукта OCOP имеют рейтинг 3–4 звезды, многие из которых активно продвигаются на рынок, например: рыбный соус от компании Тытай, розы от Фукнгуен, вегетарианская еда от Лонгхоа и Мама Мит Хойан. Эти мероприятия способствуют не только продвижению и сбыту продукции OCOP, но и диверсификации туристических предложений.

С целью диверсификации туристических продуктов Хойан активно продвигает продукцию OCOP через участие в ночных и сезонных рынках, выставках, городских и общенациональных фестивалях.

Председатель совета директоров компании A Dong Villas, директор сети отелей Silk Sense Hoi An River Resort Чан Тхай Зо отметил: «Интеграция продажи продукции OCOP с выставочными и консультационными пространствами, а также продвижением туристических маршрутов Хойана позволяет максимально использовать ресурсы обеих сторон. Широкий ассортимент продукции OCOP обогащает туристические предложения и привлекает гостей, в то время как туризм становится эффективным каналом продвижения и сбыта продукции OCOP».

Председатель Ассоциации туризма провинции Куангнам Фан Суан Тхань подчеркнул: взаимодействие между продукцией OCOP и туристическим брендом Хойана должно развиваться в более широкой и разнообразной среде. Город Хойан уже оказал поддержку производителям OCOP в участии в таких мероприятиях, как Дни продукции Куангнам в Хошимине, Биньзыонге, Ханое, Дананге, Хюэ, а также в фестивале инноваций Techfest Куангнам и на ярмарке стартапов и экопродукции в Хойане. Эти мероприятия помогают производителям находить потенциальных клиентов и заключать долгосрочные контракты. Это также создает благоприятные условия для того, чтобы продукция OCOP и туризм нашли общее направление в устойчивом развитии.

«Туризм провинции Куангнам в целом и города Хойан в частности испытывает нехватку характерных, привлекательных продуктов для привлечения туристов. Поэтому развитие продукции OCOP, связанной с культурным туризмом, должно быть в приоритете. Чтобы развивать туризм, необходимо иметь продукцию OCOP — уникальные товары, которые нравятся туристам. В то же время туризм является обширным рынком сбыта для продукции OCOP», — отметил Фан Суан Тхань.

Оценивая потенциал и взаимодействие между производством и потреблением продукции OCOP и разнообразием туристических предложений, заместитель председателя Народного комитета провинции Куангнам Чан Ань Туан заявил: устойчивым направлением в развитии зелёного туризма является использование потенциала традиционных ремесленных деревень, таких как: деревня овощеводов Чакуэ, гончарная деревня Тханьха, деревня резчиков Кимбонг, изделия из кокосового бамбука Камтхань, деревня шелка Хойан; а также развитие продуктовых линеек, создание «точек притяжения» на основе продукции OCOP и культурно-опытного туризма. Туристические предложения, безусловно, станут более разнообразными при расширении ассортимента и качества продукции OCOP. В то же время туризм и туристы являются наиболее широкими каналами сбыта продукции OCOP.

ИЖВ/ВИА

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