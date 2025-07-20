НОВОСТИ
Продукция OCOP способствует укреплению туристического бренда
Заместитель председателя Народного комитета (НК) города Хойан Нгуен Ван Лань отметил, что Хойан известен как туристический город. В среднем Хойан принимает около 5 миллионов туристов в год. Наряду с доходами от различных видов услуг, туристы рассматриваются как перспективный рынок сбыта традиционных товаров, особенно напитков, продуктов питания, сувениров и продукции OCOP (одна община – один продукт). В то же время традиционные товары, в особенности OCOP, уже вносят и продолжают вносить значительный вклад в укрепление туристического бренда Хойана и провинции Куангнам в целом.
По словам заместителя председателя НК города, в настоящее время в Хойане 34 продукта OCOP имеют рейтинг 3–4 звезды, многие из которых активно продвигаются на рынок, например: рыбный соус от компании Тытай, розы от Фукнгуен, вегетарианская еда от Лонгхоа и Мама Мит Хойан. Эти мероприятия способствуют не только продвижению и сбыту продукции OCOP, но и диверсификации туристических предложений.
С целью диверсификации туристических продуктов Хойан активно продвигает продукцию OCOP через участие в ночных и сезонных рынках, выставках, городских и общенациональных фестивалях.
Председатель совета директоров компании A Dong Villas, директор сети отелей Silk Sense Hoi An River Resort Чан Тхай Зо отметил: «Интеграция продажи продукции OCOP с выставочными и консультационными пространствами, а также продвижением туристических маршрутов Хойана позволяет максимально использовать ресурсы обеих сторон. Широкий ассортимент продукции OCOP обогащает туристические предложения и привлекает гостей, в то время как туризм становится эффективным каналом продвижения и сбыта продукции OCOP».
Председатель Ассоциации туризма провинции Куангнам Фан Суан Тхань подчеркнул: взаимодействие между продукцией OCOP и туристическим брендом Хойана должно развиваться в более широкой и разнообразной среде. Город Хойан уже оказал поддержку производителям OCOP в участии в таких мероприятиях, как Дни продукции Куангнам в Хошимине, Биньзыонге, Ханое, Дананге, Хюэ, а также в фестивале инноваций Techfest Куангнам и на ярмарке стартапов и экопродукции в Хойане. Эти мероприятия помогают производителям находить потенциальных клиентов и заключать долгосрочные контракты. Это также создает благоприятные условия для того, чтобы продукция OCOP и туризм нашли общее направление в устойчивом развитии.
«Туризм провинции Куангнам в целом и города Хойан в частности испытывает нехватку характерных, привлекательных продуктов для привлечения туристов. Поэтому развитие продукции OCOP, связанной с культурным туризмом, должно быть в приоритете. Чтобы развивать туризм, необходимо иметь продукцию OCOP — уникальные товары, которые нравятся туристам. В то же время туризм является обширным рынком сбыта для продукции OCOP», — отметил Фан Суан Тхань.
Оценивая потенциал и взаимодействие между производством и потреблением продукции OCOP и разнообразием туристических предложений, заместитель председателя Народного комитета провинции Куангнам Чан Ань Туан заявил: устойчивым направлением в развитии зелёного туризма является использование потенциала традиционных ремесленных деревень, таких как: деревня овощеводов Чакуэ, гончарная деревня Тханьха, деревня резчиков Кимбонг, изделия из кокосового бамбука Камтхань, деревня шелка Хойан; а также развитие продуктовых линеек, создание «точек притяжения» на основе продукции OCOP и культурно-опытного туризма. Туристические предложения, безусловно, станут более разнообразными при расширении ассортимента и качества продукции OCOP. В то же время туризм и туристы являются наиболее широкими каналами сбыта продукции OCOP.