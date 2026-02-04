НОВОСТИ
Продукция OCOP распространяет локальные ценности
По информации организаторов, среди предприятий-участников особое внимание потребителей привлёк чай из золотой камелии Quy Hoa — продукт OCOP с рейтингом 5 звёзд провинции Куангнинь. Директор ООО «Торгово-сервисная и импортно-экспортная компания Quy Hoa» Ле Мань Куй выразил надежду, что участие в ярмарке станет важной возможностью для дальнейшего продвижения бренда и расширения рынка сбыта.
Ле Мань Куй отметил, что участие в Первой Весенней ярмарке 2026 года стало для него третьим опытом участия в крупномасштабных мероприятиях по стимулированию торговли — после события A80 и Первой Осенней ярмарки 2025 года.
По его словам, благодаря двум предыдущим ярмаркам чай из золотой камелии Quy Hoa стал известен широкому кругу потребителей, поэтому от участия в нынешнем мероприятии он ожидает значительных результатов. Он подчеркнул, что речь идёт не только о количестве реализованной продукции, но прежде всего об узнаваемости бренда, доверии потребителей и возможностях расширения рынка.
По его оценке, Весенняя ярмарка 2026 года, отличающаяся крупным масштабом и символикой начала нового года, является благоприятным моментом для дальнейшего распространения продукции. Исходя из практического опыта предыдущих ярмарок, он также отметил, что такие площадки позволяют сельскохозяйственным предприятиям напрямую взаимодействовать с потребителями, получать реальную обратную связь и совершенствовать продукцию.
Говоря об истории, стоящей за продуктом чай из золотой камелии Quy Hoa, который он представляет столичным потребителям, Ле Мань Куй сообщил, что этот путь оказался для него неожиданным. Он отметил, что не является уроженцем Куангниня — его родиной является Тхайбинь, ныне Хынгйен, однако, переехав в Куангнинь, он ясно ощутил искренность, простоту и гостеприимство местных этнических общин. Позднее ему стало известно, что золотая камелия происходит из восточных горных районов, главным образом из зоны Монгкай провинции Куангнинь, где у представителей этнических меньшинств издавна произрастали дикорастущие кусты этого растения в лесах и на склонах, но их ценность долгое время недооценивалась.
Осознав реальную ценность золотой камелии, он начал убеждать местных жителей сохранять эти растения и не уничтожать их. Он указывал, что в Китае золотую камелию выкупают и считают «национальным достоянием», поэтому Вьетнаму тем более следует беречь и развивать этот ценный продукт. В результате он стал одним из тех, кто инициировал системное восстановление и сохранение плантаций золотой камелии, наладив кооперацию с местным населением. Спустя некоторое время был создан продукт чай из золотой камелии Quy Hoa, вобравший в себя ожидания как предприятия, так и местных жителей.
Касаясь мотивации к длительным инвестициям в сельскохозяйственный продукт, Ле Мань Куй сообщил, что ещё до 2013 года познакомился с золотой камелией и затем объединил ряд хозяйств для создания фермы. После этого он инвестировал в оборудование для системного производства чая. Отличительной особенностью чая Quy Hoa, по его словам, является применение технологии лиофильной сушки, позволяющей сохранить форму, цвет и питательные вещества цветков.
Он отметил, что данная технология требует значительных инвестиций и времени, однако существенно повышает ценность продукции. Когда местные жители увидели серьёзность этих вложений, они выразили доверие и стали долгосрочными партнёрами, что, по его словам, сформировало устойчивую модель взаимодействия между бизнесом и населением, выходящую за рамки обычных торговых отношений.
Говоря о перспективах, Ле Мань Куй заявил о намерении и далее продвигать продукцию на подобных ярмарках. Он выразил благодарность Правительству, министерствам и ведомствам, в особенности Министерству промышленности и торговли, а также Министерству сельского хозяйства и окружающей среды, за создание значимых площадок для бизнеса, прежде всего для сельскохозяйственных предприятий. Он высказал надежду, что такие ярмарки, как Весенняя, а также Летняя и Осенняя, будут проводиться на регулярной основе в последующие годы.
По его мнению, как подчёркивал Премьер-министр, эти мероприятия являются не только инструментом торгового продвижения, но и стимулом для приближения продукции к потребителю. При регулярной и целенаправленной организации ярмарок предприятия будут более уверенно инвестировать, повышать качество продукции и устойчиво следовать курсу на развитие экологически и экономически устойчивого сельского хозяйства.