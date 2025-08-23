Báo Ảnh Việt Nam

Продукты OCOP, связанные с повествованием, стимулируют развитие туризма, основанного на местных сообществах

Интеграция продуктов в рамках программ OCOP ("Одна община - один продукт") в общинный туризм не только способствует сохранению местного наследия, но и прокладывает путь к устойчивому экономическому росту в сельской местности. Продукты OCOP: объединение туризма и местной культуры

Современные путешественники стремятся не просто приобрести сувениры, но и получить практический опыт - понаблюдать за производственными процессами, услышать истории о традиционных ремеслах и глубоко погрузиться в местную культуру.

Это изменение побудило туристические компании включать в свои туры по местным достопримечательностям такие продукты OCOP, как кокосовые конфеты "Бенче", чай "Донгтхап лотос", кофе из циветты сорта Ламжонг, чай и молочные продукты "Мокчау".

Экскурсии в Кайбэ позволяют посетителям собирать фрукты прямо в саду, пробовать свежие продукты и знакомиться со стандартными методами обработки фруктов OCOP. В деревне шелка Ванфук туристы знакомятся с традиционным ткачеством, а в Батчанге работают гончарные мастерские, где посетители могут создавать и хранить керамические изделия.

По словам Фама Ань Ву, генерального директора Vietnam Media Travel Corporation, “мы выбираем продукты не только за их качество, но и за их способность рассказывать истории людей, культуру и мастерство, стоящие за ними”.

Хоанг Тхуй Линь, заместитель директора по маркетингу Saigontourist Travel, подчёркивает, что продукты OCOP, включаемые в туры, должны соответствовать трём ключевым критериям: ярко выраженной региональной идентичности, интересным возможностям получения опыта и активному участию местных сообществ. «Когда жители сотрудничают с компаниями в качестве поставщиков услуг, ценность туризма растёт устойчиво», — отметила она.

Преодоление трудностей, укрепление партнерских отношений

Несмотря на значительный потенциал, многие операторы признают сохраняющиеся проблемы в масштабировании и систематизации модели туризма «OCOP-сообщество».

Фам Ань Ву подчеркивает, что многим продуктам OCOP не хватает эстетики или привлекательного повествования, которое находило бы отклик у иностранных посетителей. Кроме того, некоторым производственным центрам еще предстоит вложить достаточные средства в туристическую инфраструктуру, включая услуги по приему посетителей, группы гидов, размещение и гигиенические стандарты.

По его словам, некоторые семьи в отдаленных районах, несмотря на свою уникальную привлекательность, не отвечают основным требованиям к чистоте, удобствам или знанию языка. “Чтобы повысить качество тура, мы рекомендуем местным жителям комплексные программы обучения, охватывающие прием гостей, презентацию продукции, рассказывание историй и управление кризисными ситуациями”.

Фам Ань Ву также выступал за профессиональную передачу исторических историй, традиций мастерства и предпринимательских путешествий, связанных с продукцией OCOP, для повышения культурной ценности. “Продукт со значимой историей, скорее всего, привлечет покупателей не только своим качеством, но и своей значимостью”, - подчеркнул он.

Другой проблемой является рассредоточенность продукции OCOP по регионам, что затрудняет доступ посетителей. Он предлагает властям организовывать централизованные выставки продукции OCOP, обеспечивать прозрачное ценообразование, интегрировать услуги и облегчать доступ к местным товарам.

Такая синергия создает экономическую ценность и предоставляет местным жителям платформу для обмена своими культурными традициями с приезжими. Однако, по мнению экспертов, для того, чтобы модель действительно процветала, необходима согласованная стратегия с участием правительства, предприятий и местных сообществ. В то же время решающее значение имеет ускорение цифровой трансформации путем разработки унифицированных платформ для продвижения OCOP, продажи электронных билетов, обратной связи с клиентами, управления турами и мониторинга качества обслуживания в режиме реального времени.

