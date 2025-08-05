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Продолжение оказания помощи в размере 300 миллиардов донгов провинциям Диенбьен и Нгеан для ликвидации последствий наводнений
В соответствии с этим решением из резервного фонда государственного бюджета 2025 года будет выделено 300 миллиардов донгов двум указанным провинциям для устранения последствий стихийного бедствия и стабилизации жизни населения: 100 миллиардов донгов — провинции Диенбьен и 200 миллиардов донгов — провинции Нгеан.
Народные комитеты провинций Диенбьен и Нгеан несут ответственность за управление и использование выделенных средств строго в соответствии с законодательством о государственном бюджете и другими соответствующими нормативными актами, с соблюдением целевого назначения, надлежащей адресности, открытости и прозрачности, без допуска потерь и коррупции.
Провинции должны эффективно использовать государственную поддержку, собственный местный бюджет и другие законные источники финансирования для своевременной помощи населению в стабилизации жизни после стихийного бедствия. Также они обязаны отчитаться об использовании средств перед Министерством финансов, Министерством сельского хозяйства и окружающей среды и другими соответствующими ведомствами для последующего доклада Премьер-министру.
Ранее, 2 августа, заместитель Премьер-министра Хо Дык Фык также подписал Решение №1653/QĐ-TTg Премьер-министра о предоставлении срочной помощи в размере 250 миллиардов донгов провинциям Шонла, Диенбьен и Нгеан на ликвидацию последствий наводнений.