Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Продолжение оказания помощи в размере 300 миллиардов донгов провинциям Диенбьен и Нгеан для ликвидации последствий наводнений

Правительство Вьетнама выделило дополнительную срочную помощь (второй этап) в размере 300 миллиардов донгов провинциям Диенбьен и Нгеан с целью оперативной стабилизации жизни населения после наводнений и обеспечения социальной защиты. 4 августа заместитель Премьер-министра Хо Дык Фык подписал Решение №1662/QĐ-TTg Премьер-министра о предоставлении срочной финансовой помощи провинциям Диенбьен и Нгеан на ликвидацию последствий наводнений (второй этап).

В соответствии с этим решением из резервного фонда государственного бюджета 2025 года будет выделено 300 миллиардов донгов двум указанным провинциям для устранения последствий стихийного бедствия и стабилизации жизни населения: 100 миллиардов донгов — провинции Диенбьен и 200 миллиардов донгов — провинции Нгеан.

Народные комитеты провинций Диенбьен и Нгеан несут ответственность за управление и использование выделенных средств строго в соответствии с законодательством о государственном бюджете и другими соответствующими нормативными актами, с соблюдением целевого назначения, надлежащей адресности, открытости и прозрачности, без допуска потерь и коррупции.

Провинции должны эффективно использовать государственную поддержку, собственный местный бюджет и другие законные источники финансирования для своевременной помощи населению в стабилизации жизни после стихийного бедствия. Также они обязаны отчитаться об использовании средств перед Министерством финансов, Министерством сельского хозяйства и окружающей среды и другими соответствующими ведомствами для последующего доклада Премьер-министру.

Ранее, 2 августа, заместитель Премьер-министра Хо Дык Фык также подписал Решение №1653/QĐ-TTg Премьер-министра о предоставлении срочной помощи в размере 250 миллиардов донгов провинциям Шонла, Диенбьен и Нгеан на ликвидацию последствий наводнений.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр поручил сосредоточиться на завершении работы по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса

Премьер-министр поручил сосредоточиться на завершении работы по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса

5 августа Премьер-министр издал Депешу №127/ CĐ-TTg о сосредоточении усилий на завершении работы по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса в соответствии с задачами, предусмотренными Резолюцией Правительства №66/NQ-CP от 26 марта 2025 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top