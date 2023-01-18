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Продолжать укреплять политическое доверие между Вьетнамом и Кореей
Сразу после церемонии встречи Выонг Динь Хюэ и Ким Джин Пё во главе делегаций высокого уровня ушли на переговоры.
На переговорах Выонг Динь Хюэ тепло приветствовал Ким Джин Пё с супругой и высокопоставленную делегацию Корейской НС, отметив, что корейский законодатель является высшим корейским руководителем, кто посещает Вьетнам сразу после того, как две страны повысили уровень своих отношений до «Всеобъемлющего стратегического партнерства» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, в то же время он выразил уверенность, что визит будет способствовать укреплению отношений между двумя странами, в том числе между двумя Национальными собраниями, в ближайшие 30 лет.
Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что укрепление политического и дипломатического доверия станет основой для активного развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, межличностных обменов и других областях.
На основе хороших отношений, повышения уровня отношений до «Всеобъемлющего стратегического партнерства», два лидера договорились расширить сотрудничество в таких областях, как передача технологий, подготовка кадров, оборонная промышленность...
Два председателя НС договорились достичь цели увеличения двустороннего товарооборота до 100 миллиардов долларов США к 2023 году и 150 миллиардов долларов США к 2030 году по направлению устойчивости и баланса на основе эффективного использования действующих торговых соглашений.
По словам Выонг Динь Хюэ, НС Вьетнама готово организовать форумы обмена в рамках парламента для создания правовой базы для формирования справедливой и устойчивой экосистемы цифровой и энергетической трансформации.
В ходе встречи лидеры двух стран обсудили ряд проблем по конкретным направлениям сотрудничества. Ким Джин Пё согласился с предложением Выонг Динь Хюэ об устранении препятствий для доступа Вьетнамом ко кредитам ОПР на сумму до 16 миллиардов долларов США, объявленным корейской стороной, в то же время заявил, что НС Кореи постарается приложить больше усилий для увеличения капитала ОПР для Вьетнама и по сумме и по качеству.
Председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ заявил, что Вьетнам устранит трудности и препятствия для железнодорожного проекта № 3 по предложениям председателем Корейского НС.
Со своей стороны Ким Джин Пё согласился с предложением Выонг Динь Хюэ об увеличении приема вьетнамских рабочих, заявив, что Корея завершила внутренние процедуры для двустороннего соглашения о социальном страховании между Вьетнамом и Кореей, надеясь, что Вьетнам завершит его в ближайшее время, чтобы обе стороны могли вскоре реализовать это Соглашение.
Что касается регионального и международного сотрудничества, Выонг Динь Хюэ сказал, что Вьетнам высоко ценит видение и цели, выраженные в политике «Глобальная ключевая страна (GPS)» и «Инициатива солидарности АСЕАН-Корея», приветствовал и поддержал РК, чтобы она играла более важную роль, активно способствовала миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и продолжал идентифицировать Корею как важного и долгосрочного стратегического партнера.
Председатель НС Вьетнама подчеркнул, что Вьетнам всегда заинтересован и готов вносить активный вклад в процесс денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживает усилия по поддержанию мира в Северо-Восточной Азии путем диалога, мирными средствами.
Председатель НС Кореи подтвердил, что всегда поддерживает позицию Вьетнама по обеспечению безопасности и свободы судоходства и пролета в Восточном море в соответствии с международным правом, сообщил, что направит делегацию для участия в Глобальном форуме молодых парламентариев, организуемом НС Вьетнама в сентябре 2023 года.
Стороны договорились продолжать координировать и эффективно реализовывать содержание соглашения о сотрудничестве, подписанного между двумя Национальными собраниями в 2013 году, рассмотреть вопрос о дополнении, обновлении и подписании новых, соответствующих содержанию Всеобъемлющего стратегического партнерства, а также современной международной обстановке.
Ранее, утром того же дня, председатель НС Ким Джин Пё с супругой и высокопоставленная делегация НС Кореи возложили венки и посетили Мавзолей президента Хо Ши Мина.
Согласно программе, вечером того же дня Выонг Динь Хюэ устроил прием в честь четы Ким Чжин Пё, а также высокопоставленной делегации НС Республики Корея.