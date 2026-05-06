Продолжать обновление мышления в сфере законотворчества, повышать эффективность надзора
Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман также вручил орден Труда второй степени двум коллективам — Комитету по законодательству и правосудию Национального собрания и Комитету по делам депутатов Национального собрания, а также орден Труда третьей степени отдельным лицам за выдающиеся достижения в реализации Резолюции № 18-NQ/TW шестого Пленума Центрального комитета Партии XII созыва «О некоторых вопросах дальнейшего обновления и совершенствования организационной структуры политической системы в сторону компактности и эффективности деятельности», а также за выдающиеся достижения в борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями в период 2021–2025 гг.
На конференции два коллектива и 21 человек были удостоены Почётной грамоты Постоянного комитета Национального собрания.
Отметив достигнутые результаты в 2025 году в частности и за весь срок полномочий Национального собрания XV созыва в целом, а также поздравив награждённые коллективы и отдельных лиц, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман подчеркнул: за срок полномочий Национального собрания XV созыва был выполнен огромный объём работы, рассмотрено и принято наибольшее за всю историю количество законов и резолюций. Национальное собрание одновременно активно внедряло информационные технологии и цифровую трансформацию в своей деятельности. Эти результаты достигнуты при значительном вкладе каждого органа, подразделения, а также награждённых сегодня коллективов и отдельных лиц.
По словам Председателя Национального собрания, срок полномочий Национального собрания XVI созыва будет крайне напряжённым в связи с реализацией Заключения № 17-KL/TW Политбюро о направлениях законодательной деятельности на данный период и выполнением программы надзора на весь срок полномочий, которая, как ожидается, будет утверждена Политбюро в ближайшее время.
Одновременно предстоит реализация Резолюции XIV Всевьетнамского съезда Партии и пятилетнего плана социально-экономического развития на 2026–2030 гг., что позволит стране вступить в новую эпоху развития. Этот срок полномочий также должен обеспечить двузначные темпы роста для достижения двух столетних целей (к 2030 году — к 100-летию основания Партии — Вьетнам станет развивающейся страной с уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году — к 100-летию основания государства — станет развитой страной с высоким уровнем дохода).
Председатель Национального собрания отметил, что для достижения двузначных темпов роста Национальное собрание должно принимать решения по устранению трудностей и узких мест, а также по мобилизации ресурсов. Он предложил в 2026 году продолжить обновление мышления в законотворческой деятельности, повысить качество разработки законодательства для реализации Резолюции XIV Всевьетнамского съезда Партии, директив и заключений Политбюро, Секретариата и Центрального комитета Партии, направленных на социально-экономическое развитие, обеспечение обороны и безопасности и строительство политической системы. Конечной целью является дальнейшее повышение материального и духовного уровня жизни народа.
Председатель Национального собрания потребовал повысить эффективность высшего надзора Национального собрания и тематического надзора Постоянного комитета Национального собрания в направлении большей глубины, практичности и созидательности в целях развития; усилить процедуры депутатских запросов и разъяснений, повысить эффективность контроля за исполнением законодательства.
Председатель Национального собрания также предложил депутатам глубже рассматривать мнения и предложения избирателей и народа; продолжить развитие цифрового Национального собрания, цифровой трансформации, внедрение искусственного интеллекта (AI), обновление методов работы для обеспечения наивысшей эффективности и качества; системно реализовывать Резолюцию № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации. Он подчеркнул необходимость оптимизации инфраструктуры данных информационных технологий для повышения прозрачности, открытости и эффективности всей деятельности в сфере законотворчества, надзора и управления.
Подчёркивая, что человеческий фактор является решающим, Председатель Национального собрания отметил необходимость формирования кадрового корпуса, обладающего моральными качествами и профессионализмом, создания компактной и эффективно функционирующей организационной структуры, обеспечения единства, искреннего взаимодействия, цивилизованного поведения и культуры государственной службы. Для этого, по его словам, политические взгляды и убеждения кадров и партийцев должны быть твёрдыми, а дисциплина — строгой.
Отметив, что задачи на 2026 год крайне сложны, включая подготовку ко второй сессии Национального собрания XVI созыва, Председатель Национального собрания призвал каждого человека и каждый коллектив активно участвовать в соревновательном движении, успешно выполнять возложенные задачи и вносить вклад в общие достижения Национального собрания.