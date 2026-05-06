НОВОСТИ

Продолжать обновление мышления в сфере законотворчества, повышать эффективность надзора

Во второй половине дня 5 мая в Доме Национального собрания член Политбюро, секретарь Партийного комитета Национального собрания, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман принял участие в конференции по подведению итогов работы по соревнованию и награждению за срок полномочий 2021–2026 гг., объявил о начале соревновательного движения на 2026 год и на срок полномочий 2026–2031 гг., а также вручил решения о награждении.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман объявил о начале соревновательного движения на 2026 год и на срок полномочий 2026–2031 гг. Фото: ВИА  
От имени руководства Партии и Государства Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман вручил орден Независимости третьей степени трём коллективам: Комитету по культуре и образованию Национального собрания (период 1964–2024 гг.), Комитету по внешним делам Национального собрания (период 1974–2024 гг.), Комитету по социальным вопросам Национального собрания (период 1964–2024 гг.), которые добились особо выдающихся успехов в работе, внесших вклад в дело строительства социализма и защиты Отечества.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман также вручил орден Труда второй степени двум коллективам — Комитету по законодательству и правосудию Национального собрания и Комитету по делам депутатов Национального собрания, а также орден Труда третьей степени отдельным лицам за выдающиеся достижения в реализации Резолюции № 18-NQ/TW шестого Пленума Центрального комитета Партии XII созыва «О некоторых вопросах дальнейшего обновления и совершенствования организационной структуры политической системы в сторону компактности и эффективности деятельности», а также за выдающиеся достижения в борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями в период 2021–2025 гг.

На конференции два коллектива и 21 человек были удостоены Почётной грамоты Постоянного комитета Национального собрания.

Отметив достигнутые результаты в 2025 году в частности и за весь срок полномочий Национального собрания XV созыва в целом, а также поздравив награждённые коллективы и отдельных лиц, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман подчеркнул: за срок полномочий Национального собрания XV созыва был выполнен огромный объём работы, рассмотрено и принято наибольшее за всю историю количество законов и резолюций. Национальное собрание одновременно активно внедряло информационные технологии и цифровую трансформацию в своей деятельности. Эти результаты достигнуты при значительном вкладе каждого органа, подразделения, а также награждённых сегодня коллективов и отдельных лиц.

По словам Председателя Национального собрания, срок полномочий Национального собрания XVI созыва будет крайне напряжённым в связи с реализацией Заключения № 17-KL/TW Политбюро о направлениях законодательной деятельности на данный период и выполнением программы надзора на весь срок полномочий, которая, как ожидается, будет утверждена Политбюро в ближайшее время.

Одновременно предстоит реализация Резолюции XIV Всевьетнамского съезда Партии и пятилетнего плана социально-экономического развития на 2026–2030 гг., что позволит стране вступить в новую эпоху развития. Этот срок полномочий также должен обеспечить двузначные темпы роста для достижения двух столетних целей (к 2030 году — к 100-летию основания Партии — Вьетнам станет развивающейся страной с уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году — к 100-летию основания государства — станет развитой страной с высоким уровнем дохода).

Председатель Национального собрания отметил, что для достижения двузначных темпов роста Национальное собрание должно принимать решения по устранению трудностей и узких мест, а также по мобилизации ресурсов. Он предложил в 2026 году продолжить обновление мышления в законотворческой деятельности, повысить качество разработки законодательства для реализации Резолюции XIV Всевьетнамского съезда Партии, директив и заключений Политбюро, Секретариата и Центрального комитета Партии, направленных на социально-экономическое развитие, обеспечение обороны и безопасности и строительство политической системы. Конечной целью является дальнейшее повышение материального и духовного уровня жизни народа.

Председатель Национального собрания потребовал повысить эффективность высшего надзора Национального собрания и тематического надзора Постоянного комитета Национального собрания в направлении большей глубины, практичности и созидательности в целях развития; усилить процедуры депутатских запросов и разъяснений, повысить эффективность контроля за исполнением законодательства.

Председатель Национального собрания также предложил депутатам глубже рассматривать мнения и предложения избирателей и народа; продолжить развитие цифрового Национального собрания, цифровой трансформации, внедрение искусственного интеллекта (AI), обновление методов работы для обеспечения наивысшей эффективности и качества; системно реализовывать Резолюцию № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации. Он подчеркнул необходимость оптимизации инфраструктуры данных информационных технологий для повышения прозрачности, открытости и эффективности всей деятельности в сфере законотворчества, надзора и управления.

Подчёркивая, что человеческий фактор является решающим, Председатель Национального собрания отметил необходимость формирования кадрового корпуса, обладающего моральными качествами и профессионализмом, создания компактной и эффективно функционирующей организационной структуры, обеспечения единства, искреннего взаимодействия, цивилизованного поведения и культуры государственной службы. Для этого, по его словам, политические взгляды и убеждения кадров и партийцев должны быть твёрдыми, а дисциплина — строгой.

Отметив, что задачи на 2026 год крайне сложны, включая подготовку ко второй сессии Национального собрания XVI созыва, Председатель Национального собрания призвал каждого человека и каждый коллектив активно участвовать в соревновательном движении, успешно выполнять возложенные задачи и вносить вклад в общие достижения Национального собрания.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 5 мая в столице Нью-Дели (Индия) в рамках государственного визита в Республику Индия Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.
