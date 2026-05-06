Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Продвижение энергетического сотрудничества Вьетнама и США на новом этапе

В ходе встречи основное внимание было уделено обсуждению направлений двустороннего энергетического сотрудничества, возможностей участия американских компаний в энергетических проектах во Вьетнаме, а также вопросам политики в сфере торговли и инвестиций.
  Вьетнамская делегация провела рабочую встречу с высокопоставленными представителями США. Фото: Министерство промышленности и торговли  
Министерство промышленности и торговли сообщило, что в рамках рабочей поездки для участия в конференции OTC в Хьюстоне вьетнамская делегация провела встречу с высокопоставленными представителями США, включая Брэдли А. Маккинни, заместителя помощника министра торговли США (DOC), и Кайла Хауствейта, помощника министра энергетики США (DOE), а также профильные подразделения по вопросам торговли и энергетики. В ходе встречи стороны обсудили направления двустороннего энергетического сотрудничества, возможности участия американских компаний в энергетических проектах во Вьетнаме, а также вопросы политики, связанные с торговлей и инвестициями.

Американская сторона подчеркнула роль системы коммерческой службы США (commercial service) в поддержке бизнеса при выходе на международные рынки, а также выразила готовность выступать связующим звеном для более глубокого участия американских компаний в энергетических проектах во Вьетнаме, особенно в сферах СПГ (LNG), газовой энергетики, импортной инфраструктуры, а также поставок оборудования, технических услуг и комплексных технологических решений. Кроме того, США подтвердили готовность мобилизовать весь бизнес-экосистем и финансовые инструменты поддержки для удовлетворения потребностей Вьетнама в развитии энергетики.

Со своей стороны, вьетнамская делегация представила общий обзор потребностей в энергетике на ближайший период, подчеркнув срочную необходимость обеспечения энергетической безопасности в условиях высоких темпов экономического роста (в 2025 году рост ВВП превысил 8% в год) и быстро растущего спроса на электроэнергию.

В настоящее время Вьетнам активно инвестирует в развитие энергетической инфраструктуры, с целью к 2030 году дополнительно ввести около 22,5 ГВт мощностей газовой генерации на основе СПГ, что предполагает импорт более 18 млн тонн СПГ в год. СПГ рассматривается как важный переходный источник энергии, способствующий снижению зависимости от угля и поддержке устойчивого энергетического перехода.

В рамках конкретных направлений сотрудничества вьетнамская сторона также представила подробную информацию о контактах Вьетнамская национальная промышленно-энергетическая корпорация (Petrovietnam) и её дочерних структур с американскими партнёрами. Соответственно, PVN и связанные предприятия подписали и обсудили ряд меморандумов о взаимопонимании (MOU) с крупными энергетическими корпорациями США, включая Cheniere Energy, ExxonMobil, ConocoPhillips и Excelerate Energy в области поставок СПГ и развития газовой цепочки стоимости.

Кроме того, вьетнамская сторона провела консультации с компаниями и консалтинговыми организациями, такими как McKinsey & Company, для поиска технических и финансовых решений для крупных энергетических проектов. Также обсуждалось сотрудничество с промышленными корпорациями, такими как GE Vernova, особенно в области технологий генерации электроэнергии и энергетического оборудования.

В нефтегазовой сфере Вьетнам сообщил, что в стране функционируют два нефтеперерабатывающих завода с общей мощностью переработки около 350 000 баррелей в сутки, и проводится диверсификация источников сырой нефти, при этом США рассматриваются как перспективный поставщик наряду с традиционными поставщиками с Ближнего Востока и других регионов. Вьетнамские компании также подписали контракты на импорт сырой нефти и сырья для нефтехимии (этана) с американскими партнёрами на сумму в сотни миллионов долларов ежегодно.

Особое внимание американская сторона уделила обсуждению направлений двусторонней торговой политики, подчеркнув важность скорейшего завершения и подписания всеобъемлющего взаимного торгового соглашения, которое рассматривается как ключевая основа для развития экономического и торгового сотрудничества, включая энергетический сектор.

США отметили, что шаги Вьетнама по открытию рынка и значительному снижению импортных тарифов на американские товары (в том числе по многим энергетическим позициям — почти до 0%) являются позитивным сигналом, который следует закрепить более конкретными обязательствами в рамках взаимного торгового соглашения. Это, по мнению США, будет способствовать сокращению торгового дефицита США и достижению более сбалансированной двусторонней торговли. Также было отмечено, что недавние тарифные меры США носят корректирующий характер и могут быть смягчены в отношении партнёров, демонстрирующих готовность к сотрудничеству и увеличению импорта из США.

Что касается инструментов поддержки, США представили механизмы финансирования, включая Экспортно-импортный банк США (EXIM Bank) и программы поддержки экспорта энергетических ресурсов, особенно в сферах СПГ и энергетической инфраструктуры, а также рекомендовали Вьетнаму активнее использовать эти инструменты для снижения стоимости капитала, повышения реализуемости проектов и создания более благоприятных условий для участия американских компаний на вьетнамском рынке.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 5 мая в столице Нью-Дели (Индия) в рамках государственного визита в Республику Индия Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.
ПОДРОБНЕЕ

Top