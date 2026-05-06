Продвижение энергетического сотрудничества Вьетнама и США на новом этапе
Американская сторона подчеркнула роль системы коммерческой службы США (commercial service) в поддержке бизнеса при выходе на международные рынки, а также выразила готовность выступать связующим звеном для более глубокого участия американских компаний в энергетических проектах во Вьетнаме, особенно в сферах СПГ (LNG), газовой энергетики, импортной инфраструктуры, а также поставок оборудования, технических услуг и комплексных технологических решений. Кроме того, США подтвердили готовность мобилизовать весь бизнес-экосистем и финансовые инструменты поддержки для удовлетворения потребностей Вьетнама в развитии энергетики.
Со своей стороны, вьетнамская делегация представила общий обзор потребностей в энергетике на ближайший период, подчеркнув срочную необходимость обеспечения энергетической безопасности в условиях высоких темпов экономического роста (в 2025 году рост ВВП превысил 8% в год) и быстро растущего спроса на электроэнергию.
В настоящее время Вьетнам активно инвестирует в развитие энергетической инфраструктуры, с целью к 2030 году дополнительно ввести около 22,5 ГВт мощностей газовой генерации на основе СПГ, что предполагает импорт более 18 млн тонн СПГ в год. СПГ рассматривается как важный переходный источник энергии, способствующий снижению зависимости от угля и поддержке устойчивого энергетического перехода.
В рамках конкретных направлений сотрудничества вьетнамская сторона также представила подробную информацию о контактах Вьетнамская национальная промышленно-энергетическая корпорация (Petrovietnam) и её дочерних структур с американскими партнёрами. Соответственно, PVN и связанные предприятия подписали и обсудили ряд меморандумов о взаимопонимании (MOU) с крупными энергетическими корпорациями США, включая Cheniere Energy, ExxonMobil, ConocoPhillips и Excelerate Energy в области поставок СПГ и развития газовой цепочки стоимости.
Кроме того, вьетнамская сторона провела консультации с компаниями и консалтинговыми организациями, такими как McKinsey & Company, для поиска технических и финансовых решений для крупных энергетических проектов. Также обсуждалось сотрудничество с промышленными корпорациями, такими как GE Vernova, особенно в области технологий генерации электроэнергии и энергетического оборудования.
В нефтегазовой сфере Вьетнам сообщил, что в стране функционируют два нефтеперерабатывающих завода с общей мощностью переработки около 350 000 баррелей в сутки, и проводится диверсификация источников сырой нефти, при этом США рассматриваются как перспективный поставщик наряду с традиционными поставщиками с Ближнего Востока и других регионов. Вьетнамские компании также подписали контракты на импорт сырой нефти и сырья для нефтехимии (этана) с американскими партнёрами на сумму в сотни миллионов долларов ежегодно.
Особое внимание американская сторона уделила обсуждению направлений двусторонней торговой политики, подчеркнув важность скорейшего завершения и подписания всеобъемлющего взаимного торгового соглашения, которое рассматривается как ключевая основа для развития экономического и торгового сотрудничества, включая энергетический сектор.
США отметили, что шаги Вьетнама по открытию рынка и значительному снижению импортных тарифов на американские товары (в том числе по многим энергетическим позициям — почти до 0%) являются позитивным сигналом, который следует закрепить более конкретными обязательствами в рамках взаимного торгового соглашения. Это, по мнению США, будет способствовать сокращению торгового дефицита США и достижению более сбалансированной двусторонней торговли. Также было отмечено, что недавние тарифные меры США носят корректирующий характер и могут быть смягчены в отношении партнёров, демонстрирующих готовность к сотрудничеству и увеличению импорта из США.
Что касается инструментов поддержки, США представили механизмы финансирования, включая Экспортно-импортный банк США (EXIM Bank) и программы поддержки экспорта энергетических ресурсов, особенно в сферах СПГ и энергетической инфраструктуры, а также рекомендовали Вьетнаму активнее использовать эти инструменты для снижения стоимости капитала, повышения реализуемости проектов и создания более благоприятных условий для участия американских компаний на вьетнамском рынке.