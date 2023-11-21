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НОВОСТИ

Продвижение экспорта сельскохозяйственной продукции в 2023 году

17 ноября Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов г.Ханоя совместно с отделом качества, переработки и развития рынка, Офисом уведомлений и Национальным пунктом вопросов и ответов по гигиене, эпидемиологии, карантину растений и животных SPS Вьетнама (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов) организовали Конференцию по продвижению экспорта сельскохозяйственной продукции в 2023 г.
  Обзор конференции
  Заместитель начальника Управления сельского хозяйства и развития сельских районов г.Ханоя г-н Та Ван Тыонг выступил со вступительной речью.
Состоялась церемония подписания соглашений между компаниями о стимулировании потребления сельскохозяйственной продукции в Ханое.
  Делегаты, присутствовавшие на Конференции, посетили стенды с сельскохозяйственной продукцией.
  Делегаты приняли участие в Конференции. 
  Представители ряда производственных и сбытовых предприятий поделились преимуществами и недостатками экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции.

В последнее время сельскохозяйственный сектор активно консультировал городской народный комитет и издавал руководящие документы, объединив планы по увеличению производства для обслуживания потребления в данном районе, а также по поддержке экспортных предприятий в принятии правил, направленных на улучшение качества и безопасности пищевых продуктов для удовлетворения потребностей экспортных рынков; эффективно реализовывал программу координации между городским народным комитетом и Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов по обеспечению безопасности пищевых продуктов, повышению качества и стоимости цепочки поставок сельского, лесного и рыбного хозяйства, поддержке экспортного бизнеса Ханоя в поиске гарантированных источников сырья и товаров, а также содействию экспорту продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства из Ханоя и других провинций и городов; выстраивал производственные цепочки, поставляя безопасную сельскохозяйственную, лесную и рыбную продукцию, применяя высокие технологии и т.д. для соответствия экспортным стандартам.

Выступая на открытии Конференции, заместитель начальника Управления сельского хозяйства и развития сельских районов г.Ханоя г-н Та Ван Тыонг произнес: «За первые 9 месяцев 2023 г. экспорт сельскохозяйственной и лесной продукции из Ханоя достиг 1,345 млрд долларов США, из которых на сельскохозяйственную продукцию пришлось 777 млн долларов США, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время в Ханое функционирует более 250 предприятий, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию».

На Конференции отвечающий за торговое представительство Вьетнама в ОАЭ г-н Чыонг Суан Чунг ознакомил представителей подразделений, участвовавших в конференции, с правилами, требованиями и потребностями рынка ОАЭ. Представители вьетнамского офиса SPS также получили актуальную информацию об уведомлениях SPS/WTO, предупреждениях и рекомендациях по экспорту сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции.
Представители ряда предприятий по производству и сбыту поделились преимуществами и недостатками рынка и потребностями потребления, связанными с закупками, а также предложили решения по стимулированию потребления сельскохозяйственной продукции в ближайшее время.

Завершая конференцию, заместитель начальника отдела качества переработки и развития рынка при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Фам Ван Зуи подчеркнул, что населенным пунктам необходимо лучше управлять кодами производственных зон, карантинными правилами и процедурами по контролю импорта на рынках для стимулирования производства, потребления и экспорта.

На Конференции также состоялась церемония подписания соглашений между компаниями о стимулировании потребления сельскохозяйственной продукции в Ханое и других провинциях и городах Вьетнама.

Текст и фото: Вьет Кыонг/ИЖВ

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17 ноября 2023 года в Ханое состоялась Конференция по продвижению экспорта сельскохозяйственной продукции в 2023 г., организаторами которого выступило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов г.Ханоя, отдел качества, переработки и развития рынка, Офис уведомлений и Национальный пункт вопросов и ответов по гигиене, эпидемиологии, карантину растений и животных SPS Вьетнама (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов).
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