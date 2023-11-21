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Продвижение экспорта сельскохозяйственной продукции в 2023 году
Выступая на открытии Конференции, заместитель начальника Управления сельского хозяйства и развития сельских районов г.Ханоя г-н Та Ван Тыонг произнес: «За первые 9 месяцев 2023 г. экспорт сельскохозяйственной и лесной продукции из Ханоя достиг 1,345 млрд долларов США, из которых на сельскохозяйственную продукцию пришлось 777 млн долларов США, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время в Ханое функционирует более 250 предприятий, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию».
На Конференции отвечающий за торговое представительство Вьетнама в ОАЭ г-н Чыонг Суан Чунг ознакомил представителей подразделений, участвовавших в конференции, с правилами, требованиями и потребностями рынка ОАЭ. Представители вьетнамского офиса SPS также получили актуальную информацию об уведомлениях SPS/WTO, предупреждениях и рекомендациях по экспорту сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции.
Представители ряда предприятий по производству и сбыту поделились преимуществами и недостатками рынка и потребностями потребления, связанными с закупками, а также предложили решения по стимулированию потребления сельскохозяйственной продукции в ближайшее время.
Завершая конференцию, заместитель начальника отдела качества переработки и развития рынка при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Фам Ван Зуи подчеркнул, что населенным пунктам необходимо лучше управлять кодами производственных зон, карантинными правилами и процедурами по контролю импорта на рынках для стимулирования производства, потребления и экспорта.
На Конференции также состоялась церемония подписания соглашений между компаниями о стимулировании потребления сельскохозяйственной продукции в Ханое и других провинциях и городах Вьетнама.