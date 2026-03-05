Продвижение экономических и торговых отношений между Вьетнамом и США

Генерал армии Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности принимает господина Керри Персона, вице-президента по развитию центров обработки данных компании Amazon Web Services (AWS) Корпорации Amazon. Фото: ВИА

Приветствуя господина Керри Персона в Министерстве общественной безопасности Вьетнама, министр Лыонг Там Куанг отметил активное сотрудничество Amazon с министерствами и ведомствами Вьетнама в последнее время, а также высоко оценил приверженность и долгосрочную стратегию сотрудничества Amazon во Вьетнаме.

Министр Лыонг Там Куанг подчеркнул, что Вьетнам является рынком с большим потенциалом развития, входящим в группу наиболее быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии, обладающим высококвалифицированной командой инженеров в сфере исследований и разработок, а также благоприятной инвестиционной средой, что соответствует потребностям расширения инвестиций и бизнеса иностранных компаний, в том числе компаний США.

Министр Лыонг Там Куанг подтвердил, что на основе всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США Министерство общественной безопасности Вьетнама продолжит создавать условия для стабильной и благоприятной деятельности предприятий, включая Корпорацию Amazon, во Вьетнаме при соблюдении законодательства Вьетнама и норм международного права.

Выразив благодарность министру Лыонг Там Куангу за внимание и руководство в вопросах сотрудничества с Корпорацией Amazon, господин Керри Персон высоко оценил видение Вьетнама в продвижении цифровой трансформации, инноваций и создании безопасной и устойчивой цифровой инфраструктуры; подтвердил, что Amazon намерена продолжать расширять инвестиционную деятельность, а также содействовать развитию высококвалифицированных кадров во Вьетнаме.

По этому случаю вице-президент выразил желание усилить практическое сотрудничество с подразделениями Министерства общественной безопасности, а также с вьетнамскими партнёрами на основе соблюдения законодательства Вьетнама и международного права; выразил уверенность, что совместные усилия сторон будут способствовать дальнейшему динамичному развитию экономических и торговых отношений между Вьетнамом и США, принося ощутимую пользу обеим сторонам.