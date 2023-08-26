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Продвижение ценности выставочного пространства королевских коллекций в городе Хюэ

24 августа в Центре охраны памятников города Хюэ (бывшей столицы Вьетнама) состоялась церемония празднования 100-летия Музея королевских древностей города Хюэ» – одного из древних музеев Вьетнама. 24 августа в Центре охраны памятников города Хюэ (бывшей столицы Вьетнама) состоялась церемония празднования 100-летия Музея королевских древностей города Хюэ» – одного из древних музеев Вьетнама.

В данной музее сохраняются тысячи драгоценных исторических артефактов династии Нгуен, а также несколько уникальных скульптур древнего государства Тямпа.

По этому случаю Центр охраны памятников города Хюэ совместно с Национальным историческим музеем провел выставку «от Музея им. Кхай Динь до Музея Королевских древностей города Хюэ». На выставке представлены 100 артефактов времен правления императора Кхай Динь.

17 августа 1923 года император Кхай Динь издал указ об основании в столице Хюэ музея им. Кхай Динь (Musée Khai Dinh). Музей несколько раз менял название, а с 2007 года он носит название «Музей королевских древностей города Хюэ». В настоящее время музей входит в состав Центра охраны памятников города Хюэ и является части Комплекса архитектурных памятников города Хюэ (Императорской цитадели).

Выступая на церемонии празднования, председатель Народного комитета провинции Тхыатхиен-Хюэ Нгуен Ван Фыонг заявил, что «Музей королевских древностей города Хюэ» должен хорошо выполнять задачи по защите и оцифровке артефактов, эффективно удовлетворять потребности научно-исследовательской деятельности, исследований, а также продвигать ценности культурного наследия города Хюэ.

Директор Центра охраны памятников города Хюэ Хоанг Вьет Чунг отметил, что в Музее королевских древностей города Хюэ сохраняются более 11 тыс. исторических артефактов, из которых 33 артефакта были признаны национальным наследием. Главный выставочный зал музея расположен во дворце Лонган. Музей дает посетителям возможность представить вседневную жизнь члены королевской семьи династии Нгуен.

В настоящее время главное выставочное пространство «Музея королевских древностей города Хюэ» - дворец Лонган, больше не отвечает потребностям сохранения и представления огромных артефактов. Народному комитету провинции Тхыатхиен-Хюэ и Министерству культуры, спорта и туризма поручено координировать действия в разработке инвестиционного проекта по поиске подходящего места и строительству музея.

ИЖВ/ВИА

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