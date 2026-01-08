Báo Ảnh Việt Nam

Продвижение управления и развития биологических средств защиты растений

8 января в Ханое Управление растениеводства и защиты растений (Министерство сельского хозяйства и окружающей среды) совместно с Рабочей группой АСЕАН по биологической эффективности (ASEAN Biopesticide Effectiveness Task Force – ABETF) и Ассоциацией CropLife Asia провели Международную конференцию по управлению и регистрации биологических средств защиты растений.

По словам Нгуен Куанг Хьеу, заместителя директора Управления растениеводства и защиты растений, сельское хозяйство Вьетнама активно развивается в более «зеленом», безопасном и устойчивом направлении, с учётом следующих требований: обеспечение безопасности пищевых продуктов и здоровья населения; минимизация негативного воздействия на окружающую среду и агроэкосистемы; повышение добавленной стоимости и конкурентоспособности сельхозпродукции на внутреннем и международном рынках.


Нгуен Куанг Хьеу, заместитель директора Управления растениеводства и защиты растений, выступает с приветственным словом (Фото: Daibieunhandan.vn)

Нгуен Куанг Хьеу, заместитель директора Управления растениеводства и защиты растений, выступает с приветственным словом (Фото: Daibieunhandan.vn)

 

В этом контексте биологические средства защиты растений рассматриваются как одно из ключевых решений, способствующее постепенному сокращению зависимости от химических препаратов, поддержке внедрения интегрированной защиты растений (IPM), экологического и органического земледелия. Разработка и использование биологических средств защиты растений является не только естественной тенденцией, но и объективным требованием для государственной системы управления в области защиты растений.

Нгуен Куанг Хьеу также отметил, что количество биологических средств защиты растений, исследованных, зарегистрированных и включённых в список разрешённых к использованию во Вьетнаме, имеет тенденцию к росту.

Недавно Министерство сельского хозяйства и окружающей среды издало Постановление № 75/2025/TT-BNNMT о перечне разрешённых и запрещённых к использованию средств защиты растений во Вьетнаме. Согласно этому приказу, доля активных ингредиентов биологических средств защиты растений в перечне разрешённых составляет 37,29%.

По словам доктора Тан Сианг Хи, исполнительного директора CropLife Asia, цель отрасли заключается не в полной замене существующих решений, а в создании современной, научной системы управления, которая позволит биологическим и химическим средствам защиты растений эффективно дополнять друг друга. Гармонизация принципов управления на уровне АСЕАН рассматривается как ключевой фактор, обеспечивающий безопасность, прозрачность, снижение технических барьеров и стимулирующий инновации, что позволяет фермерам использовать разнообразные эффективные и безопасные методы борьбы с вредителями.

На конференции участники получили обновлённую информацию и обменялись опытом по системам регистрации и управления биологическими средствами защиты растений в странах АСЕАН, а также изучили практики стран и регионов с развитой системой регулирования, таких как Европейский Союз, США, Бразилия, Япония и Южная Корея. Основные обсуждаемые темы включали классификацию продукции, требования к регистрационным данным, испытания, управление качеством, контроль остатков и оценку биологических рисков.

Особое внимание в рамках конференции было уделено отдельной дискуссии по Вьетнаму, где рекомендации по политике и практический опыт были представлены напрямую органам управления, что обеспечивает важную основу для пересмотра и совершенствования законодательной базы в ближайшее время. Это рассматривается как практический шаг к реализации «Проекта развития производства и использования биологических средств защиты растений до 2030 года с перспективой до 2050 года» и приоритетного развития безопасного, современного и устойчивого сельского хозяйства.

Ранее, 6–7 января 2026 года, ABETF и CropLife Asia совместно с Управлением растениеводства и защиты растений провели серию мероприятий по запуску Рамочной программы управления биологическими средствами защиты растений в регионе АСЕАН. Это событие стало важной площадкой для регионального сотрудничества, направленного на продвижение безопасных и устойчивых биологических средств защиты растений в странах-членах АСЕАН.

