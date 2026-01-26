Продвижение туристического бренда Вьетнама с целью привлечения 25 млн международных туристов в 2026 году

Туристы посещают туристический комплекс Чанган. Фото: ВИА

С 28 по 30 января 2026 года рабочая делегация Национального управления по туризму Вьетнама (Министерство культуры, спорта и туризма) примет участие в Туристическом форуме АСЕАН (ATF) 2026 и Международной туристической ярмарке TRAVEX в городе Себу (Филиппины) с целью продвижения национального туристического бренда, содействия привлечению туристов и достижения целевого показателя — 25 млн международных туристов в 2026 году.

Под девизом «Совместными усилиями формировать будущее туристической отрасли» Туристический форум АСЕАН является крупнейшим ежегодным мероприятием в рамках сотрудничества АСЕАН в сфере туризма и поочерёдно проводится в странах-членах Ассоциации.

Согласно плану, в рамках ATF 2026, помимо церемоний открытия и закрытия, пройдут: Совещание министров туризма АСЕАН; Совещание министров туризма АСЕАН+3; Совещание министров туризма АСЕАН – Индия; Совещание министров туризма АСЕАН – Россия; Совещание национальных туристических ведомств АСЕАН; Совещание национальных туристических ведомств АСЕАН+3; церемония вручения туристических наград АСЕАН; пресс-конференция министров туризма, а также серия сопутствующих мероприятий.

В рамках ATF 2026 Международная туристическая ярмарка TRAVEX является одним из ключевых событий, привлекающих широкое участие партнёров, предприятий и международных посетителей.

Вьетнам примет участие в выставочном стенде на ярмарке TRAVEX с целью продвижения национального туристического бренда «Vietnam – Timeless Charm» («Вьетнам — Неувядаемое очарование»), сочетая это с представлением туристических направлений и продуктов, соответствующих предпочтениям рынков АСЕАН и ключевых целевых рынков.

Основные группы туристических продуктов Вьетнама, которые будут активно продвигаться, включают: морской и островной туризм, культурный туризм, природный туризм; городской туризм, а также ряд дополнительных туристических продуктов, таких как гольф-туризм, медицинский туризм, туризм в сфере оздоровления и ухода за здоровьем, а также MICE-туризм. Особым акцентом стенда туризма Вьетнама станут мероприятия по коммуникации, продвижению и представлению Национального года туризма — Зялай 2026.

В 2025 году туризм Вьетнама зафиксировал значительный рывок, приняв около 21,2 млн международных туристов, из которых Азия стала крупнейшим рынком-источником, обеспечив 78,6% общего туристического потока, что эквивалентно примерно 16,6 млн посещений.

Рынки Юго-Восточной Азии и ряд ключевых азиатских рынков, таких как Китай, Республика Корея, Филиппины, Камбоджа и Лаос, сохранили высокие темпы роста, сыграв важную роль в восстановлении и развитии туристической отрасли Вьетнама.

Активное участие в ATF 2026 и ярмарке TRAVEX на Филиппинах имеет важное значение для туризма Вьетнама, поскольку 2025 год завершился заметными результатами роста. Туризм оценивается Правительством и Премьер-министром как одно из ярких направлений экономики.

В 2026 году туристическая отрасль ставит цель принять 25 млн международных туристов. Участие в крупнейшем туристическом событии региона АСЕАН имеет не только рекламно-маркетинговое значение, но и наглядно демонстрирует стратегическую решимость отрасли перейти от этапа восстановления к этапу роста, повышения конкурентоспособности и устойчивого развития.