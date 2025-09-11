НОВОСТИ
Продвижение традиционных дружественных отношений и сотрудничества между Вьетнамом и Румынией
На встрече заместитель председателя Национального собрания поблагодарил за тёплый и торжественный приём, высоко оценил достижения Румынии в развитии и выразил желание содействовать сотрудничеству в различных сферах. Председатель Сената подчеркнул, что Румыния поддерживает укрепление сотрудничества в области торговли и инвестиций, образования, обороны, рассматривает возможность открытия прямого авиасообщения и выразил надежду вскоре посетить Вьетнам.
В ходе переговоров с вице-председателем Палаты депутатов господин Нгуен Кхак Динь подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение отношениям с Румынией. Румынская сторона поздравила Вьетнам с 80-летием Национального дня, высоко оценила решение Вьетнама об освобождении граждан Румынии от визового режима и отметила рост числа румынских туристов, посещающих Вьетнам.
Заместитель председателя Национального собрания поблагодарил Румынию за её ценную поддержку в прошлом и настоящем, подчеркнув, что именно эта страна первой среди членов ЕС ратифицировала EVIPA, а также передала Вьетнаму 300 000 доз вакцины против COVID-19. Стороны подтвердили, что традиционные дружественные отношения успешно развиваются, сохраняется обмен делегациями и что в 2025 году будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений.
В области межпарламентского сотрудничества руководители двух сторон высоко оценили роль Группы парламентариев дружбы, договорились активизировать обмен делегациями, особенно молодыми и женщинами-депутатами, делиться опытом в законотворчестве и парламентском контроле, а также координировать действия на межпарламентских форумах, совместно поддерживая нормы международного права.
В экономической и торговой сферах господин Нгуен Кхак Динь сообщил, что двусторонний товарооборот растёт в среднем на 20 % в год, особенно после вступления в силу EVFTA, однако этот показатель пока не соответствует потенциалу сторон. Стороны выразили стремление к всестороннему сотрудничеству; Румыния обязалась содействовать скорейшей ратификации EVIPA со стороны ЕС, а также отмене «Жёлтой карточки за ННН» в отношении вьетнамских морепродуктов, одновременно выразив надежду, что Вьетнам создаст благоприятные условия для экспорта румынской сельхозпродукции, прежде всего мяса птицы. Две страны также договорились в ближайшее время подписать Соглашение об отмене виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов.
Заместитель председателя Национального собрания поблагодарил Румынию за подготовку почти 4 000 специалистов для Вьетнама и за предоставление в настоящее время 20 стипендий ежегодно. Обе стороны договорились расширять сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров, особенно в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект, нефтегаз, фармацевтика.
Председатель Группы парламентариев дружбы Румынии предложил организовать ярмарки товаров в обеих странах, прежде всего сельхозпродукции, а также реализовать конкретные мероприятия для повышения эффективности сотрудничества.
По этому случаю заместитель председателя Национального собрания предложил и впредь создавать условия для стабильной жизни и интеграции вьетнамской общины в Румынии, чтобы она могла эффективно выполнять роль моста дружбы. Делегация также посетила Посольство Вьетнама, встретилась с представителями вьетнамской общины и приняла участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия Национального дня, организованном посольством с участием руководителей Румынии и местных друзей.