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Продвижение торгового сотрудничества между городом Кантхо и китайскими предприятиями
Заместитель председателя Народного комитета города Кантхо Нгуен Ван Хонг заявил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Китаем в последние годы достигло хороших результатов. Обе стороны сошлись во мнении о дальнейшем укреплении обменов на всех уровнях, в частности на высоком уровне, продвижении сотрудничества во всех сферах, включая экономику, торговлю, народную дипломатию, а также поддержании мирной и стабильной обстановке в регионе.
Город Кантхо играет центральную роль в дельте реки Меконга. Город уделяет внимание развитию системе социально-экономической инфраструктуры и стремится стать экономическим центром страны. Обладая богатыми природными ресурсами, город Кантхо имеет множество возможностей для развития сельского хозяйства, промышленности, туризма и торговли.
Накануне Ассоциация экспортеров и импортеров провинции Гуандун (Китай) и ряд крупных предприятий этой провинции выразили интерес к инвестиционным проектам в городе Кантхо.
Власти города Кантхо выразили надежду, что Генеральное консульство КНР будет продолжать продвигать потенциалы города Кантхо среди китайских инвесторов.
Генеральный консул КНР в Хошимине Вэй Хоа Туонг подтвердил, что Вьетнам в настоящее время является одним из стратегических партнеров Китая по ряду ключевых товаров, таких как морепродукты, сельскохозяйственная продукция и т. д.
Кроме того, во Вьетнаме проживают большое количество китайцев, а в Китае насчитывается большое количество вьетнамцев. В связи с этим, уделяется внимание народной дипломатии. В последние годы власти города Кантхо оказали поддержку китайской общине в городе.
Генконсул Вэй Хоа Туонг заявил, что в ближайшее время он сможет оказать поддержку городу Кантхо в укреплении сотрудничества в области культурного обмена, спорта, туризма и торговли с китайскими партнерами.
По данным Департамента иностранных дел города Кантхо, в городе в настоящее время действуют 17 проектов с прямыми инвестициями из Китая. Общий уставный капитал проектов составляет 111,79 млн долларов США. В 2022 году общий импортно-экспортный оборот между городом Кантхо и Китаем составил около 320 млн долларов США.