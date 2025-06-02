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Продвижение торговли и расширение бренда продукции OCOP
Что касается гастрономии, у ханойцев есть много кулинарных секретов, которые достигают уровня кулинарной квинтэссенции, многие фирменные блюда имеют большую экономическую ценность, создавая гордую культурную идентичность. С 2019 года по настоящее время Ханой оценил и классифицировал 3317 продуктов OCOP (что составляет 21,3% от страны); из которых есть 6 5-звездочных продуктов, 22 потенциальных 5-звездочных продукта, 1571 4-звездочный продукт и 1718 3-звездочных продукта, что является лидером страны по количеству продуктов OCOP.
Прямо в самом центре столицы Вьетнама — Ханоя — расположена знаменитая деревня ремесленников по литью из бронзы — деревня Нгуса, находящаяся в квартале Чукбать (район Бадинь). Возникнув в XVII веке, эта деревня с 400-летней историей считается одной из четырёх старейших и самых выдающихся ремесленных традиций древнего Тханглонга. Чтобы сохранить наследие предков, современные мастера деревни Нгуса продолжают свою страсть, продолжают наследовать квинтэссенцию искусства бронзового литья со стремлением сохранить профессию и приблизить традиционные изделия к современной жизни.
Ярким примером этого служит семья народной мастерицы Буй Тхи Минь — единственная в деревне, где сразу четыре члена семьи были удостоены почётного звания «Народный мастер Ханоя». Основанная ею компания «ООО Традиционное бронзовое литьё Нгуса» ежегодно выпускает сотни бронзовых изделий, отражающих культурную самобытность Вьетнама. Все изделия изготавливаются вручную, отличаются высоким уровнем художественной обработки, изящными традиционными орнаментами и утончённой декоративной резьбой.
Особенно стоит отметить, что, по словам народной мастерицы Буй Тхи Минь, в 2021 году два изделия её семьи — пара ламп «Ты Линь» (Четыре Священных Животных) и ваза «Шонг Нгу» (Две рыбы) — были официально признаны 4-звёздочными продуктами OCOP городского уровня. Кроме того, многие другие изделия её мастерской неоднократно получали высокие награды на конкурсах мастерства по художественным ремёслам, организованных Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов (ныне — Министерство сельского хозяйства и окружающей среды) совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) во Вьетнаме.
Ещё один пример культурного и гастрономического наследия Ханоя — древняя деревня Кыда, расположенная в районе Тханьоай. Здесь на протяжении более 500 лет местные жители изготавливают знаменитый соевый соус Кыда, который прочно вошёл в повседневную жизнь вьетнамцев. Старинная поговорка «Соус из Кыда, баклажаны из деревни Дам» свидетельствует о глубокой привязанности людей к этим продуктам. Сегодня соус Кыда признан OCOP-продуктом с 3 звёздами и постепенно завоёвывает рынок по всей стране.
По словам Ву Ван Диня, владельца известного ремесленного производственного предприятия в деревне Тхыонгса, община Чуенми, район Фусуен (Ханой), изысканные деревянные, перламутровые инкрустированные и лакированные изделия несут на себе отпечаток 1000-летней ремесленной деревни. Участие в программе OCOP создало важный поворотный момент в процессе разработки продукции. Производственное предприятие г-на Диня получило 8 продуктов, сертифицированных на 4 звезды; многие продукты завершают профиль для повышения до 5-звездочного OCOP.
По состоянию на конец 2024 года, по всей стране насчитывалось почти 15 000 сертифицированных продуктов OCOP, из которых 3 317 — принадлежат Ханою (что составляет 22,1% от общего числа по стране). Однако столица пока имеет лишь 6 продуктов, удостоенных высшей оценки в 5 звёзд. Это весьма скромный показатель по сравнению с потенциалом и преимуществами, которыми обладает Ханой.
Заместитель директора Департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ханоя Нгуен Динь Хоа сообщил, что для содействия признанию продукции OCOP город ежегодно уделяет внимание организации различных мероприятий — ярмарок, выставок, семинаров, тематических недель, — с целью стимулирования восстановления и развития этих товаров. Кроме того, Ханой уже создал 16 центров по разработке, дизайну, продвижению и демонстрации продукции OCOP и ремесленных деревень, а также развил сеть из 110 торговых точек по представлению и продаже продукции OCOP, что способствует повышению узнаваемости и потребления этих товаров среди столичных потребителей.