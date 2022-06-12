Продвижение стремления жителей провинции Хатинь к ее развитию

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на встрече с ключевыми руководителями провинции Хатинь. Фото: Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на встрече с ключевыми руководителями провинции Хатинь. Фото: VNA

Выступая на встрече, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что за прошедшее время, несмотря на многочисленные трудности, партийная организация и жители провинции Хатинь продемонстрировали высокую политическую решимость, развивая дух солидарности и добились важных результатов.

Тем не менее, по его мнению, эти достижения пока не соответствуют потенциалу и преимуществам провинции. Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы Хатинь продвинула дух самостоятельности, стремление к развитию среди местных жителей. В то же время, Хатинь должна эффективно использовать внешние ресурсы, в частности капитал, науку и технологии, активизировать всестороннее развитие, содействовать цифровой трансформации, энергетической трансформации, развивать экономику замкнутого цикла, зеленую экономику и др.

В первой половине того же дня Премьер-министр Фам Минь Тьинь воскурил благовония и возложил венок к комплексу исторических памятников на перекрестке Донглок (городок Донглок, уезд Канлок), навестил некоторые семьи льготной категории в провинции Хатинь и вручил им подарки.

В тот же день Премьер-министр Фам Минь Тьинь и члены рабочей делегации посетили место добычи железа Тхатькхэ. Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы провинция Хатинь и корпорация горнодобывающей промышленности Вьетнама заслушали практические и объективные мнения экспертов об эффективности инвестирования, влиянии производства на жизнь и окружающую среду, а также рекомендации местных жителей для того, чтобы обеспечить гармонию между интересами местных жителей и предприятия.

Вечером 11 июня Премьер-министр Фам Минь Тьинь присутствовал на церемонии, посвященной 65-й годовщине со дня приезда Дяди Хо в провинцию Хатинь (15 июня 1957 г. – 15 июня 2022 г.) и 15-летию создания города Хатинь (28 мая 2007 г. – 28 мая 2022 г.), организованной властями провинции Хатинь.

Ранее Премьер-министр Фам Минь Тьинь и рабочая делегация воскурили благовония в память о Президенте Хо Ши Мине в его мемориальном комплексе в городе Хатинь.



