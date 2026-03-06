Продвижение сотрудничества между МОБ Вьетнама и МЧС Российской Федерации

Приветствуя министра Александра Куренкова, прибывшего с рабочим визитом во Вьетнам, Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам никогда не забывает ценную поддержку, оказанную Вьетнаму Советским Союзом (ранее) и РФ в борьбе за национальное освобождение, объединение страны, а также в деле строительства и развития государства. Через министра Премьер-министр передал приветствия Президенту России В. Путину и другим руководителям высокого уровня РФ.



Премьер-министр высоко оценил результаты работы делегации с Министерством общественной безопасности (МОБ) и другими ведомствами Вьетнама, а также приветствовал то, что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ оказало поддержку Вьетнаму в подготовке многих специалистов и преподавателей высокой квалификации в области пожарной безопасности и спасательных работ.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь и министр Александр Куренков с удовлетворением отметили новые позитивные шаги в развитии двусторонних отношений в последнее время, характеризующихся высоким уровнем политического доверия. Политико-дипломатические связи активно развиваются, осуществляется множество контактов и обменов на различных уровнях. Ведомства двух стран активно реализуют достигнутые на высшем уровне договорённости, чтобы вывести двусторонние отношения на более глубокий и эффективный уровень в новом этапе сотрудничества. Сотрудничество в области обороны и безопасности, а также энергетики и нефтегазовой отрасли продолжает оставаться важной опорой двусторонних отношений. Сотрудничество в сфере науки и технологий станет новым двигателем развития отношений между Вьетнамом и Россией. 2026 год объявлен перекрёстным годом сотрудничества Вьетнама и России в области науки и образования.



Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам всегда придаёт большое значение развитию традиционных дружественных отношений и всеобъемлющего стратегического партнёрства с РФ в интересах народов двух стран, а также во имя стабильности и развития в регионе и в мире. Он выразил желание расширять сотрудничество с Россией во всех областях, особенно в энергетике, использовании атомной энергии в мирных целях, нефтегазовой отрасли, морском сотрудничестве, обороне, безопасности, военно-техническом сотрудничестве, науке и технологиях, подготовке кадров в фундаментальных науках, а также в сферах искусства, спорта и транспорта.



Общий вид встречи. (Фото: ВИА).

Премьер-министр предложил сторонам продолжать активный обмен делегациями на различных уровнях для укрепления политического доверия; координировать эффективную реализацию подписанных обязательств и соглашений, а также договорённостей, достигнутых в ходе визитов руководителей высокого уровня; поддерживать регулярные и эффективные механизмы консультаций и диалога в сфере обороны и безопасности.



Премьер-министр также предложил активизировать сотрудничество и обмен опытом в области предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, спасательных операций; российской стороне расширить передачу технологий, развивать производственную кооперацию по выпуску специализированной техники и оборудования, организовывать совместные учения и продолжать поддержку Вьетнама в подготовке кадров в этой сфере.



Министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков выразил радость вновь встретиться с Премьер-министром и поблагодарил его за уделённое время. Он отметил, что МЧС намерено укреплять сотрудничество с МОБ и другими ведомствами Вьетнама, способствуя реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, и дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Сообщая о результатах работы с МОБ Вьетнама, министр отметил, что сотрудничество между МЧС и правоохранительными органами РФ с МОБ Вьетнама продолжает оставаться важной опорой всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и РФ.



Подтвердив намерение и далее активно продвигать сотрудничество с вьетнамскими ведомствами, особенно в тех областях, о которых говорил Премьер-министр, Александр Куренков выразил уверенность, что благодаря политической решимости и мощной поддержке руководителей высокого уровня двух стран, а также тесному взаимодействию между руководством МОБ Вьетнама и правоохранительными органами РФ стороны продолжат расширять пространство сотрудничества в областях взаимного потенциала и интереса, особенно в реагировании на чрезвычайные ситуации и спасательных операциях.

В тот же день генерал армии Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности (МОБ) Вьетнама, провёл переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Александром Куренковым.



На переговорах министр Лыонг Там Куанг отметил, что после официального визита в Россию и участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Генерального секретаря То Лама в мае 2025 года сотрудничество между двумя странами активно развивается в политико-дипломатической, безопасности и обороны, научно-технологической, экономической, образовательной, транспортной, культурной сферах, а также в области народных обменов.



Министр Лыонг Там Куанг подчеркнул, что министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков является первым руководителем иностранного правоохранительного органа, которого МОБ Вьетнама принимает после XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ и традиционного праздника Тэт во Вьетнаме. Он также отметил, что данная встреча является важной возможностью для обмена мнениями и определения конкретных мер по дальнейшему динамичному развитию сотрудничества между двумя ведомствами.



Говоря о профильном сотрудничестве между сторонами, министр Лыонг Там Куанг отметил, что на основе высокого уровня политического доверия между двумя странами МОБ Вьетнама и Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Российской Федерации в последнее время поддерживают тесное взаимодействие и достигли позитивных результатов во многих областях. Два ведомства регулярно осуществляют обмен делегациями для обмена практическим опытом в предупреждении и предотвращении чрезвычайных ситуаций; активно участвуют в выставках и научных конференциях в области пожаротушения, спасательных работ, ликвидации последствий стихийных бедствий.

Министр общественной безопасности Вьетнама генерал полиции Лыонг Там Куанг проводит переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. (Фото: ВИА)

Министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков тепло поздравил с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама, подчеркнув, что это важная веха, открывающая новый этап развития Вьетнама после 40 лет политики обновления, с долгосрочным видением и масштабными целями. Министр подтвердил, что сотрудничество между МЧС и правоохранительными органами Российской Федерации с МОБ Вьетнама продолжает оставаться одним из опорных направлений Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Российской Федерации. Александр Куренков выразил уверенность, что благодаря политической приверженности и сильной поддержке высшего руководства двух стран, а также взаимодействию между руководством МОБ Вьетнама и правоохранительными органами Российской Федерации стороны продолжат расширять пространство сотрудничества в сферах взаимного потенциала и потребностей, особенно в реагировании на чрезвычайные ситуации.



По этому случаю министр Лыонг Там Куанг и министр Александр Куренков договорились в ближайшее время организовать совместные учения по пожаротушению и спасательным работам с условным сценарием пожара и взрыва на важном энергетическом объекте на территории Вьетнама.