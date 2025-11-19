Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Продвижение сотрудничества между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Словакией

Во второй половине дня 18 ноября в Ханое Генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро, Министр общественной безопасности, принял господина Роберта Калиняка, Заместителя премьер-министра, Министра обороны Словакии.

На встрече Министр Лыонг Там Куанг выразил радость по случаю визита господина Роберта Калиняка во Вьетнам в контексте того, что дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами продолжают развиваться успешно, особенно сразу после успешного визита делегации высокого уровня Министерства общественной безопасности Вьетнама в Словакию с 27 сентября по 1 октября.

После этого визита руководители Партии и Государства Вьетнама поручили Министерству общественной безопасности и соответствующим министерствам и ведомствам оперативно разработать конкретные планы и дорожные карты сотрудничества с органами и партнёрами Словакии, чтобы вывести двусторонние отношения на более глубокий, практичный и эффективный уровень по всем направлениям, среди которых сотрудничество в сфере безопасности и обороны является одним из ключевых столпов.

Министр Лыонг Там Куанг сообщил, что недавно Политбюро и Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама приняли Резолюцию № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки, техники, инноваций и национальной цифровой трансформации.

Кроме того, Вьетнам также завершает совершенствование законодательства в области оборонной и безопасности промышленности. Это создаёт важную политико-правовую основу, благоприятные условия для развития промышленности Министерства общественной безопасности Вьетнама, а также для активизации международного сотрудничества с целью привлечения ресурсов и современных технологий, служащих задачам обеспечения национальной безопасности и борьбы с преступностью.

В условиях сложной и непредсказуемой международной и региональной обстановки, усиления традиционных и нетрадиционных угроз безопасности Министр Лыонг Там Куанг подчеркнул, что Министерство общественной безопасности Вьетнама имеет высокий спрос на техническое оборудование и одновременно стремится к самодостаточности в сфере индустрии безопасности. На этом пути Словакия рассматривается как один из потенциальных партнёров с большим пространством для сотрудничества.

По этому случаю Министерство выразило надежду на сотрудничество с партнёрами Словакии в исследованиях, производстве и передаче современных технологий, служащих модернизации оборонной и безопасности отрасли, что будет способствовать обеспечению национальной безопасности и общественного порядка двух стран.

Искренне поблагодарив Министра Лыонг Там Куанга за тёплый приём, господин Роберт Калиняк выразил уверенность, что сотрудничество между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Словакией будет дальше развиваться мощно, практично и эффективно, внося позитивный вклад в мир, стабильность и общее процветание двух народов, а также региона и мира.

ИЖВ/ВИА

