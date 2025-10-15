Продвижение сотрудничества между Вьетнамом и Италией в области судостроения с применением высоких технологий

Во время встречи заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха высоко оценил активную и всестороннюю деятельность Посольства Италии во Вьетнаме, подчеркнув, что Вьетнам обладает значительным потенциалом для развития судостроительной промышленности, особенно в прибрежных районах.

Несмотря на периоды подъёмов и спадов, Вьетнам, следуя стратегии восстановления и развития морского флота, стремится к производству современных судов, соответствующих международным стандартам.

Заместитель премьер-министра отметил, что высокотехнологичные судостроительные продукты группы Fincantieri не только соответствуют потребностям вьетнамского рынка, но и отвечают мировому спросу.

Правительство Вьетнама поддерживает проекты сотрудничества в области высокотехнологичного судостроения и окажет максимальное, эффективное и оперативное содействие в реализации проектов группы, а также других иностранных предприятий, заинтересованных в долгосрочном развитии экологичного, современного и устойчивого судостроения во Вьетнаме.

Чан Хонг Ха обратил внимание на вопросы территориального планирования, охраны окружающей среды и выбора подходящих площадок для реализации проектов, чтобы одновременно развивать судостроительную отрасль и сохранять курс на чистый, зелёный туризм. Это, по его словам, создаёт возможности для долгосрочного сотрудничества между итальянскими и вьетнамскими компаниями в области судостроения с применением высоких технологий и способствует устойчивому развитию морской экономики.

В свою очередь, поблагодарив заместителя премьер-министра за приём, посол Италии и представители группы Fincantieri сообщили, что компания, насчитывающая около 20 000 сотрудников, работает в сферах судостроения, проектирования и ремонта судов. Во Вьетнаме группа Fincantieri управляет судостроительным заводом VARD Vung Tau, специализирующимся на проектировании и строительстве специализированных судов для работы в открытом море.

Руководство группы Fincantieri выразило желание продолжать расширять производственные мощности и применять современные технологии для строительства судов, предназначенных для ключевых отраслей — таких как строительство офшорных ветроэлектростанций, прокладка подводных кабелей по линии АСЕАН и обслуживание нефтегазового сектора.

В этот же день, от имени руководства группы Fincantieri, посол Марко Делла Сета передал материальную помощь через Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама для поддержки регионов, пострадавших от тайфунов и наводнений.