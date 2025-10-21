НОВОСТИ
Продвижение сотрудничества между Вьетнамом и ЕС в сфере цифровых инвестиций
В форуме приняли участие представители дипломатических миссий европейских стран, руководители вьетнамских министерств и предприятий в сфере науки и технологий, а также ведущие европейские компании и инновационные центры.
Выступая на пленарной сессии, заместитель министра науки и технологий Вьетнама Буй Тхе Зюй отметил, что в соответствии с Резолюцией № 57-NQ/TW Политбюро от 22 декабря 2024 года о «прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации» Вьетнам вступил в новую фазу, где цифровизация является не просто тенденцией, а необходимостью для быстрого и устойчивого развития. Страна рассматривает цифровую трансформацию как ключевой двигатель социально-экономического роста, опирающийся на три столпа - цифровое правительство, цифровую экономику и цифровое общество, где основой служат данные, технологии и человек.
Заместитель министра Буй Тхе Зюй подчеркнул, что Европейский союз является надёжным и стратегическим партнёром Вьетнама, обладающим богатым опытом в построении ответственной цифровой экономики, основанной на принципах этики, защиты частной жизни и устойчивого развития - тех ценностей, к которым стремится и Вьетнам. Форум, по его словам, является площадкой для укрепления взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и научными учреждениями двух сторон, направленного на обмен опытом, инновации и совместное формирование гуманного и устойчивого цифрового будущего.
Посол ЕС во Вьетнаме Жюльен Геррье отметил, что мероприятие проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между ЕС и Вьетнамом, когда сотрудничество двух сторон активно расширяется, особенно в области науки, технологий и устойчивого развития. Он подчеркнул, что ЕС гордится возможностью сопровождать Вьетнам на пути цифровой трансформации и намерен укреплять партнёрство в сферах инвестиций, цифровых технологий, зелёного роста и инноваций.
Посол выразил уверенность, что при общем видении цифровой экономики и зелёного роста форум станет важной платформой для углубления взаимовыгодного сотрудничества между европейскими и вьетнамскими компаниями, особенно в таких областях, как развитие транспортной инфраструктуры, цифровизация логистики, повышение квалификации кадров в сфере полупроводников и искусственного интеллекта.
Форум включал шесть рабочих сессий, направленных на укрепление сотрудничества между европейскими и вьетнамскими предприятиями, а также государственными структурами Вьетнама. Участники обсудили обмен опытом, технологиями и механизмами финансовой поддержки в таких ключевых областях, как развитие полупроводниковой промышленности, телекоммуникаций, цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта и цифровизация бизнеса. Целью форума стало совместное формирование открытой и надёжной цифровой экосистемы сотрудничества, основанной на взаимном уважении цифрового суверенитета, доверии и стремлении к созданию устойчивых ценностей в рамках партнёрства между ЕС и Вьетнамом.