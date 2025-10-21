Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Продвижение сотрудничества между Вьетнамом и ЕС в сфере цифровых инвестиций

21 октября в Хошимине состоялся международный форум «Расширение цифровых инвестиций: соединяя технологические преимущества Европы с цифровым будущим Вьетнама».
  Пленарная сессия на тему «Цифровой суверенитет и технологии в эпоху облачных вычислений и искусственного интеллекта». (Фото: ВИА). Пленарная сессия на тему «Цифровой суверенитет и технологии в эпоху облачных вычислений и искусственного интеллекта». Фото: ВИА  
 Мероприятие организовано совместно D4D Hub, Представительством ЕС во Вьетнаме, AVSE Global и EuroCham Vietnam с целью содействия цифровой трансформации через технологии, инвестиции и устойчивые партнёрства.

В форуме приняли участие представители дипломатических миссий европейских стран, руководители вьетнамских министерств и предприятий в сфере науки и технологий, а также ведущие европейские компании и инновационные центры.

Выступая на пленарной сессии, заместитель министра науки и технологий Вьетнама Буй Тхе Зюй отметил, что в соответствии с Резолюцией № 57-NQ/TW Политбюро от 22 декабря 2024 года о «прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации» Вьетнам вступил в новую фазу, где цифровизация является не просто тенденцией, а необходимостью для быстрого и устойчивого развития. Страна рассматривает цифровую трансформацию как ключевой двигатель социально-экономического роста, опирающийся на три столпа - цифровое правительство, цифровую экономику и цифровое общество, где основой служат данные, технологии и человек.

Заместитель министра Буй Тхе Зюй подчеркнул, что Европейский союз является надёжным и стратегическим партнёром Вьетнама, обладающим богатым опытом в построении ответственной цифровой экономики, основанной на принципах этики, защиты частной жизни и устойчивого развития - тех ценностей, к которым стремится и Вьетнам. Форум, по его словам, является площадкой для укрепления взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и научными учреждениями двух сторон, направленного на обмен опытом, инновации и совместное формирование гуманного и устойчивого цифрового будущего.

Посол ЕС во Вьетнаме Жюльен Геррье отметил, что мероприятие проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между ЕС и Вьетнамом, когда сотрудничество двух сторон активно расширяется, особенно в области науки, технологий и устойчивого развития. Он подчеркнул, что ЕС гордится возможностью сопровождать Вьетнам на пути цифровой трансформации и намерен укреплять партнёрство в сферах инвестиций, цифровых технологий, зелёного роста и инноваций.

Посол выразил уверенность, что при общем видении цифровой экономики и зелёного роста форум станет важной платформой для углубления взаимовыгодного сотрудничества между европейскими и вьетнамскими компаниями, особенно в таких областях, как развитие транспортной инфраструктуры, цифровизация логистики, повышение квалификации кадров в сфере полупроводников и искусственного интеллекта.

Форум включал шесть рабочих сессий, направленных на укрепление сотрудничества между европейскими и вьетнамскими предприятиями, а также государственными структурами Вьетнама. Участники обсудили обмен опытом, технологиями и механизмами финансовой поддержки в таких ключевых областях, как развитие полупроводниковой промышленности, телекоммуникаций, цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта и цифровизация бизнеса. Целью форума стало совместное формирование открытой и надёжной цифровой экосистемы сотрудничества, основанной на взаимном уважении цифрового суверенитета, доверии и стремлении к созданию устойчивых ценностей в рамках партнёрства между ЕС и Вьетнамом.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Скоро состоится Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум 2025

Скоро состоится Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум 2025

Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум (VSBF 2025) откроется в 8:30 23 октября в Банковской академии, отметив 10-летие формирования и развития этого авторитетного академического форума.
ПОДРОБНЕЕ

Top