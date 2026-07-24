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Продвижение содержательного развития Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США
Заместитель Министра предложила Послу активно выполнять роль связующего звена, тесно взаимодействовать с Министерством иностранных дел и другими ведомствами Вьетнама в целях содействия обменам делегациями и контактам на высоком уровне, укрепления сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также расширения взаимодействия в области науки и технологий и других перспективных направлениях.
Заместитель Министра выразила надежду на поддержку США успешного проведения Вьетнамом Года АТЭС-2027, активное взаимодействие в реализации вьетнамских приоритетов и инициатив, а также выразила надежду приветствовать Президента Дональда Трампа на Неделе саммита АТЭС во Вьетнаме.
Посол Дженнифер Уикс поблагодарила заместителя Министра Нгуен Минь Ханг за тёплый приём и отметила, что для неё было большой честью уже в первые дни своей миссии вручить верительные грамоты и нанести визиты вежливости Генеральному секретарю, Президенту государства То Ламу и Премьер-министру Ле Минь Хынгу.
Посол отметила, что американо-вьетнамские отношения находятся на этапе динамичного развития, опираются на прочную основу и обладают значительным потенциалом для дальнейшего расширения сотрудничества, подтвердив, что США придают большое значение Всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Вьетнамом.
Посол заявила, что будет тесно взаимодействовать с Министерством иностранных дел и соответствующими ведомствами Вьетнама, выполняя роль связующего звена в продвижении обменов и контактов на высоком уровне, а также в эффективной реализации приоритетных направлений сотрудничества, способствуя тем самым дальнейшему развитию отношений между двумя странами на всё более содержательной, эффективной и взаимовыгодной основе.
Стороны договорились продолжить тесную координацию для эффективной реализации рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Соединёнными Штатами.
По этому случаю заместитель Министра Нгуен Минь Ханг выразила надежду, что, опираясь на свой профессиональный и управленческий опыт, Посол Дженнифер Уикс сможет поделиться с вьетнамскими женщинами-дипломатами опытом и лидерскими навыками, тем самым способствуя расширению обменов и укреплению связей между женщинами двух стран.