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Продвижение содержательного развития Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США

23 июля в штаб-квартире Министерства иностранных дел заместитель Министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ханг приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединённых Штатов Америки во Вьетнаме Дженнифер Уикс по случаю начала её дипломатической миссии во Вьетнаме.
  Заместитель Министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг принимает Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединённых Штатов Америки во Вьетнаме Дженнифер Уикс. Фото: МИД Вьетнама  
Поздравив Дженнифер Уикс с назначением на должность Посла США во Вьетнаме, заместитель Министра Нгуен Минь Ханг выразила уверенность, что благодаря многолетнему опыту работы в администрации США Посол проведёт успешную миссию и внесёт активный вклад в продвижение стабильного, содержательного и эффективного развития Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Соединёнными Штатами. Заместитель Министра подчеркнула, что Вьетнам рассматривает США как одного из своих важнейших партнёров, отметив, что двусторонние отношения обладают прочной основой и значительным потенциалом для дальнейшего развития.

Заместитель Министра предложила Послу активно выполнять роль связующего звена, тесно взаимодействовать с Министерством иностранных дел и другими ведомствами Вьетнама в целях содействия обменам делегациями и контактам на высоком уровне, укрепления сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также расширения взаимодействия в области науки и технологий и других перспективных направлениях.

Заместитель Министра выразила надежду на поддержку США успешного проведения Вьетнамом Года АТЭС-2027, активное взаимодействие в реализации вьетнамских приоритетов и инициатив, а также выразила надежду приветствовать Президента Дональда Трампа на Неделе саммита АТЭС во Вьетнаме.

Посол Дженнифер Уикс поблагодарила заместителя Министра Нгуен Минь Ханг за тёплый приём и отметила, что для неё было большой честью уже в первые дни своей миссии вручить верительные грамоты и нанести визиты вежливости Генеральному секретарю, Президенту государства То Ламу и Премьер-министру Ле Минь Хынгу.

Посол отметила, что американо-вьетнамские отношения находятся на этапе динамичного развития, опираются на прочную основу и обладают значительным потенциалом для дальнейшего расширения сотрудничества, подтвердив, что США придают большое значение Всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Вьетнамом.

Посол заявила, что будет тесно взаимодействовать с Министерством иностранных дел и соответствующими ведомствами Вьетнама, выполняя роль связующего звена в продвижении обменов и контактов на высоком уровне, а также в эффективной реализации приоритетных направлений сотрудничества, способствуя тем самым дальнейшему развитию отношений между двумя странами на всё более содержательной, эффективной и взаимовыгодной основе.

Стороны договорились продолжить тесную координацию для эффективной реализации рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Соединёнными Штатами.

По этому случаю заместитель Министра Нгуен Минь Ханг выразила надежду, что, опираясь на свой профессиональный и управленческий опыт, Посол Дженнифер Уикс сможет поделиться с вьетнамскими женщинами-дипломатами опытом и лидерскими навыками, тем самым способствуя расширению обменов и укреплению связей между женщинами двух стран.

ИЖВ/ВИА

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