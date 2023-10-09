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Продвижение силы великого национального единства в новой ситуации
На мероприятии члены ЦК КПВ подтвердили, что непрерывное укрепление великого национального единства является ключом к выполнению двух стратегических задач революции - построению и защите Отечества.
За прошедшие два десятилетия, в течение которых реализуется Резолюция № 23, великое национальное единство было укреплено во всех областях благодаря выработке и осуществлению Партией и Государством многих эффективных политических мер.
Согласившись с проектом документов и резюме предложения, Генеральный секретарь и вице-председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама Нгуен Тхи Тху Ха указала на ряд вопросов, решению которых ЦК КПВ следует уделить больше внимания в предстоящее время, в том числе бедность, разрыв между богатыми и бедными, чистая вода, нелегальная миграция.
По ее словам, действия, провоцирующие массовые беспорядки, негативно сказываются на отношениях между этническими группами, и если этот вопрос не будет удовлетворительно решен, то он станет лазейкой для реакционных сил, чтобы разрушить великое национальное единство.
Комитет также заявил о необходимости изучения роли союза рабочего класса, крестьян и интеллигенции в укреплении великого национального единства в условиях, когда развитие рыночной экономики, ориентированной на социализм, создает тесные связи между социальными классами.
Председатель Всеобщей конфедерации труда Вьетнама Нгуен Динь Кханг предложил Центральному комитету партии определить цели, задачи и решения по формированию рабочего класса Вьетнама к 2030 году с видением до 2045 года. По его словам, необходимо провести специальное исследование, чтобы уточнить содержание и критерии продвижения сущности рабочего класса партии.
Председатель Центрального комитета Союза фермеров Вьетнама Лыонг Куок Доан отметил, что в условиях смешения различных классов в сельской местности наблюдается расслоение по доходам, средствам существования и возможностям развития, поэтому в период становления социалистической рыночной экономики необходимо провести исследование фермеров.
На заседании члены ЦК КПВ также подтвердили, что, несмотря на выдающиеся результаты в строительстве великого национального единства, в этой работе есть ряд недостатков, в том числе слабая конкретизация политики Партии и постановлений государства в некоторых населенных пунктах, неспособность общественно-политических организаций содействовать солидарности людей из всех слоев общества.
Они предложили выработать конкретные и реальные решения, направленные на укрепление великого национального единства, включающие в себя эффективное осуществление социальной политики и гармоничное распределение благ в обществе.
Семь стратегий и мер, выделенных в проекте резолюции по укреплению великого национального единства, послужат движущей силой для достижения цели создания и защиты Отечества в новый период.