НОВОСТИ
Продвижение связей для увеличения экологически чистого экспорта
• Многочисленные вызовы
До Тханг Хай, заместитель министра промышленности и торговли, сказал: «В первом квартале экономика Вьетнама столкнулась со многими проблемами, многие прогнозировали, что к четвертому кварталу появятся положительные сигналы, но реальность для бизнеса сегодня все еще очень затруднена, даже более затруднена, чем период вспышки COVID-19 в силу многих факторов, включая пандемию и геополитические колебания.
В настоящее время во многих отраслях зафиксировано падение заказов на 30-40%, некоторые рынки даже замораживаются. Это приводит к сокращению рабочей силы на фабриках и предприятиях. Примечательно, что такая ситуация происходит во многих бизнесах.
Даже на традиционных экспортных рынках Вьетнама, таких как США, ЕС, Япония, Корея, Китай спрос не только снизился, но и растет на факторы экологической, социальной и экономической устойчивости по всей цепочке поставок продукции. Это создает большие проблемы для вьетнамского бизнеса.
Куок Тоан, директор Центра цифровой трансформации и сельскохозяйственной статистики Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, поделился, что в последние годы вьетнамский экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции быстро растет и приносит большую экспортную стоимость. Однако вьетнамская сельскохозяйственная, лесная и рыбная продукция также сталкивается с сильной конкуренцией со стороны таких стран, как Китай, Таиланд, Бангладеш, Индонезия, Индия...
В настоящее время экспортные товары обязаны соответствовать правилам происхождения, однако источники сырья для производства и переработки в настоящее время нестабилены, а высокие издержки производства снижают конкурентоспособность. Кроме того, многие страны и рынки, как правило, устанавливают технические барьеры и торговую защиту с помощью инструментов антидемпингового налогового расследования, налога на субсидии, правил химической проверки, остаточного качества или индивидуальной программы проверки, правил происхождения, экологической ситуации, социальной ответственности, труда и т. д. .
По словам Нгуен Куок Тоана, еще одним узким местом в существующей цепочке экспортных поставок являются слишком высокие затраты на логистические издержки, в среднем около 20-25% (в некоторых районах 10-15%), а логистическая инфраструктура для сельского хозяйства все еще недостаточна. Логистические услуги были развиты только в крупных городах, в то время как во многих местах, таких как дельта реки Меконг, которая считается крупнейшей житницей сельскохозяйственной и водной продукции в стране, эта услуга развивается медленно.
Во Ван Хоан, заместитель председателя городского народного комитета Хошимина сказал: город Хошимин играет роль локомотива национальной экономики, ядра быстрого роста Юго-Восточного региона, всегда находится в авангарде международной экономической интеграции, лидируя по импорту и экспорту в течение многих лет. В 2022 году общий импортно-экспортный оборот города достиг более 110,5 млрд. долларов США, что на 5,1% больше, чем в 2021 году, в котором экспортный оборот достиг 47,6 млрд. долларов США, увеличившись на 6,1%.
Однако вступая в 2023 г., под сильным влиянием геополитических конфликтов, высокая глобальная инфляция привела к нисходящей тенденции потребления, что негативно сказалось на экспорте товаров Вьетнама, в частности, города Хошимин, который напрямую влияет на процесс восстановления экономики и развития.
По словам Во Ван Хоана город Хошимин ассоциируется с Юго-восточным экономическим районом, динамичным и творческим экономическим регионом, вносящим большой вклад в экономический рост страны. Помимо преимуществ, основным ограничением региона является отсутствие связей, отсутствие достаточно сильных и практичных межрегиональных программ и существенного выхода на рынок.
• Продвижение «зеленых» соединений
Профессор Нгуен Май, председатель Ассоциации предприятий с иностранными инвестициями (VAFIE), бывший заместитель министра планирования и инвестиций, заявил, что в нынешних конкурентных условиях установление связей является непременным требованием для развития бизнеса в экономике в целом и продвижения экспорта в частности.
Важным вопросом является назначение и сотрудничество в процессе социально-экономического развития, инвестиций, торговли, туризма и обслуживания между населенными пунктами для использования преимуществ всего региона; сотрудничать с другими ключевыми экономическими регионами для повышения национальной конкурентоспособности в конкуренции с другими странами региона.
Доктор Во Чи Тхань, директор Института стратегии брендов и конкуренции, анализирует быстро меняющийся мир со многими основными тенденциями, в первую очередь с твердой приверженностью к устойчивому развитию и «зеленому» росту. Таким образом, экономика в целом и бизнес в частности находятся под сильным рыночным давлением, таким как требования потребительской революции, возглавляемой средним классом и молодым поколением. Однако доля «зеленых» продуктов, отвечающих рыночным стандартам, особенно стран Европы, по-прежнему довольно низка.
По словам доктора Во Чи Тхань, новые требования потребителей могут выходить за рамки обязательств по соглашениям о свободной торговле, что является одновременно проблемой, но также и возможностью для формирования инвестиционного модельного поля нового бизнеса. Чтобы использовать эти возможности, предприятия должны сосредоточиться на оптимизации своих цепочек поставок и уделить приоритетное внимание развитию «зеленых» цепочек поставок в соответствии с мировым тенденциями потребления.
Однако одних усилий предприятий недостаточно, государству и органам управления также необходимо изменить свое мышление и восприятие. Институциональная реформа, правовая база и политика, обучение и коммуникация могут также способствовать развитию «зеленых» цепочек поставок.
Во Ван Хоан сказал, что мир сталкивается с новыми тенденциями под давлением истощения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, изменения климата и последствий пандемии COVID-19. Благодаря 15 соглашениям о свободной торговле (ССТ), которые Вьетнам подписал и ввел в действие, нет необходимости беспокоиться о соблюдении новых правил игры в торговле и инвестициях, соблюдение правил качества и экологических стандартов. Это также помогает товарам нашей страны расширять свои экспортные маршруты и пользоваться налоговыми льготами страны-импортера с плюсами, которые показывают ответственность, такими как «зеленое», устойчивое и экологически чистое производство.
Будучи центром Южного базового экономического региона, Хошимин является полюсом роста в регионе Юго-Восточной Азии. Хошимин активно разрабатывает планы, решения и программы действий по развитию региональных торговых и сервисных связей и предлагает стратегию регионального экономического развития, основанную на региональных производственных, торговых и сервисных цепочках.
В долгосрочной перспективе региональная стратегия связи между Хошимином и другими провинциями и городами стремится к экологически чистому экспорту в соответствии с ориентацией на устойчивое развитие, а также в соответствии с международными требованиями к экономике замкнутого цикла.