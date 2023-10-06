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Продвижение роли зарубежного вьетнамского бизнес-сообщества в Европе
Это крупнейшее ежегодное мероприятие вьетнамского бизнес-сообщества в Европе. В этом году в форуме приняли участие более 400 делегатов, в том числе посол и сотрудники посольства Вьетнама в Венгрии, руководители министерств и агентств, представители бизнес-ассоциаций и организаций по содействию торговле в Европейских странах.
В последнее время большое количество вьетнамских товаров было доставлено на европейский рынок зарубежными вьетнамскими предприятиями, но весь потенциал европейского рынка еще не использован вьетнамским бизнесменами. На форуме делегаты обсуждали две основные темы, включая трансформацию деловой активности в эпоху цифровых технологий и продвижение вьетнамских экспортных товаров на европейский рынок, особенно товаров из центральных провинций страны.
В рамках мероприятия Департамент торгового продвижения организовал зону для демонстрации товаров и медиа-продукции, включая газеты, публикации, листовки с целью представить продукты национального бренда Вьетнама. Это возможность не только помочь брендам престижной и высококачественной продукции во Вьетнаме стать ближе к зарубежному вьетнамскому сообществу в Европе, но также возможность для европейского бизнеса в целом и Венгрии в частности иметь возможности обновлять информацию, получать доступ к рынку и сотрудничать в инвестировании во вьетнамский рынок.
Ярким событием Форума в этом году стала программа содействия торговле между вьетнамскими и венгерскими предприятиями 2 октября 2023 года, организованная Торговым представительством Вьетнама в сотрудничестве с посольством Вьетнама в Венгрии и Департаментом содействия торговле Вьетнама. В данном мероприятии приняли участие более 20 вьетнамских предприятий в сфере сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, текстиля, фармацевтики и потребительских товаров, а также представители импортеров, дистрибьюторов и крупных розничных сетей Венгрии. В итоге, некоторые вьетнамские предприятия достигли предварительных договоренностей с европейскими партнерами.
Такими образом, Форум вьетнамских бизнесменов, проживающих в Европе пробудил солидарность, национальную гордость и ответственность зарубежных вьетнамских деловых кругов в Европе, способствуя развитию экономических, торговых и инвестиционных отношений между Вьетнамом и Европейскими странами.