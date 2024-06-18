Продвижение роли авторитетных людей в защите территориального суверенитета

Вечером 16 июня в Ханое редакция журнал «Коммунист», Постоянный комитет ЦК Отечественного фронта Вьетнама и командование пограничной службы совместно организовали церемонию чествования влиятельных людей в приграничных, морских и островных рацйонах 2024 г. с темой «Точки опоры деревень и селений».



На церемонии присутствовали член Политбюро, постоянный секретарь Секретариата ЦК КПВ генерал армии Лыонг Кыонг, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр национальной обороны генерал армии Фан Ван Жанг, секретарь ЦК КПВ, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен, член ЦК КПВ, председатель Главного политического управления Вьетнамской народной армии Чин Ван Куиет, члены ЦК КПВ и около 200 делегатов – влиятельных сельских старост из 42 провинций, городов и 47 этнических меньшинств.



Выступая на церемонии, постоянный секретарь Секретариата Лыонг Куонг подтвердил, что мир и процветание приграничных районов Отечества отмечены вкладом и самопожертвованием людей всех этнических групп, в целом, и влиятельных людей этнических групп, имеющих особый авторитет, в частности.



Этих людей поистине можно считать «Точками опоры деревень и селений» на ключевых районах нашего любимого Отечества. Учитывая глубокое политическое значение программы «Точки опоры деревень и селений», постоянный секретарь Секретариата ЦК КПВ генерал армии Лыонг Кыонг обратился к журналу «Коммунист», Центральному комитету Вьетнамского Отечественного фронта, Командованию пограничной службы и Комитету по делам этнических меньшинств Вьетнама с просьбой периодически организовывать программу чествования и поощрения авторитетных лиц, которые неустанно трудятся вместе с жителями этнических меньшинств и функциональными силами для того, чтобы выполнять задачу строительства и прочной защиты границ Отечества.



Постоянный секретарь Секретариата ЦК КПВ выразил надежду на то, что люди всех этнических групп, в том числе влиятельные люди, всегда будут помнить советы Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, сказанные им на заседании программы «Точки опоры деревень и селений» 2018 года: «Надеемся, что люди всегда будут абсолютно доверять руководству партии и государства, верить в хорошее будущее нации, не слушать подстрекательств, не делать ничего, что затрагивает великое единство всей нации, действительно будут служить «Точками опоры деревень и селений».



В рамках программы лидеры партии и государства вручили логотип и сертификат программы «Точки опоры деревень и селений» авторитетным старостам деревень.



