НОВОСТИ
Продвижение практического и эффективного развития экономических и торговых отношений между Вьетнамом и ЕС
Заместитель Председателя НС Нгуен Хонг Зиен подчеркнул, что после более чем 35 лет сотрудничества и взаимодействия отношения между Вьетнамом и ЕС продолжают стабильно и динамично развиваться. Реализация Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) в последние годы внесла важный вклад в вывод торгово-экономического сотрудничества сторон на новый уровень.
В январе 2026 года стороны повысили уровень отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства, благодаря чему Вьетнам стал первой страной АСЕАН, установившей отношения на наивысшем уровне с ЕС. ЕС также является четвёртым крупнейшим торговым партнёром и пятым крупнейшим инвестором Вьетнама в мире.
«Вьетнам придаёт особое значение роли и стратегическому положению ЕС — третьей экономики мира и одного из лидеров в продвижении устойчивого развития, зелёной трансформации, циркулярной экономики, цифровой трансформации, справедливого энергетического перехода, а также свободной торговли», — подчеркнул заместитель Председателя НС.
Нгуен Хонг Зиен отметил, что Вьетнам вступает в новый этап развития с твёрдым намерением проводить институциональные реформы, ускорять цифровую и зелёную трансформацию, развивать экономику на основе науки, технологий и инноваций для реализации целей к 100-летию создания Партии и формирования прочной основы к 100-летию основания государства, а ближайшей задачей является достижение двузначных темпов экономического роста.
НС Вьетнама постоянно уделяет внимание совершенствованию законодательства, формированию прозрачной и согласованной правовой среды, ориентированной на развитие, а также разработке мер поддержки отечественных и иностранных предприятий, включая европейские компании, работающие во Вьетнаме.
Для эффективной реализации Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и ЕС заместитель Председателя НС предложил главе Представительства ЕС во Вьетнаме и председателю EuroCham содействовать организации визитов европейских и вьетнамских бизнес-делегаций с целью изучения инвестиционных и деловых возможностей, что будет способствовать дальнейшему углублению и повышению эффективности экономико-торговых отношений между Вьетнамом и ЕС, а также успешной реализации EVFTA и укреплению позиций сторон как ведущих торговых партнёров друг друга.
Вьетнам приветствует инвестиции европейских компаний в проекты высоких технологий, зелёного роста, возобновляемой энергетики, транспортной и экологической инфраструктуры, умных городов и морской экономики.
Заместитель Председателя НС также предложил продолжить содействие скорейшей ратификации парламентами оставшихся шести государств-членов ЕС Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), что позволит обеспечить комплексный прорыв в инвестиционном сотрудничестве между Вьетнамом и ЕС, аналогично впечатляющим результатам реализации EVFTA. Он также призвал Европейскую комиссию (ЕК) в ближайшее время отменить «жёлтую карточку» ННН в отношении экспорта морепродуктов из Вьетнама с учётом усилий Вьетнама по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыболовством.
Параллельно EuroCham предлагается активизировать поддержку вьетнамских предприятий в выполнении новых требований ЕС, таких как механизм трансграничного углеродного регулирования и нормы по борьбе с обезлесением, а также максимально содействовать Вьетнаму в вопросах финансирования, технологий и подготовки кадров для совместной защиты окружающей среды и климата, продвижения зелёного и устойчивого развития. Стороны также должны укреплять сотрудничество в преодолении глобальных вызовов, уделяя приоритетное внимание эффективной реализации Партнёрства по справедливому энергетическому переходу (JETP) между Вьетнамом и Международной партнёрской группой, включая ЕС.
Поблагодарив за приём, председатель EuroCham Бруно Жаспар отметил усилия и достижения Вьетнама в институциональных реформах и обеспечении привлекательной правовой среды для инвесторов и бизнеса, что способствует улучшению делового климата в стране.
Бруно Жаспар выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Правительства, НС и компетентных органов Вьетнама в отношении европейского бизнес-сообщества.
В ходе встречи вице-председатель EuroCham Жан-Жак Буфле отметил, что EuroCham рассчитывает на преобразование Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и ЕС в конкретные проекты сотрудничества. Он также подчеркнул, что ЕС способен оказать Вьетнаму поддержку в области капитала и технологий для достижения целей быстрого и устойчивого роста. В частности, в рамках инициативы «Global Gateway», выдвинутой ЕС, европейская сторона готова инвестировать в инфраструктуру, интеллектуальную связанность, зелёную трансформацию и циркулярную экономику.
Выразив признательность за обмен мнениями по вопросам законодательной деятельности, представители EuroCham подчеркнули, что расширение обмена опытом и лучшими практиками в сфере законотворчества и правоприменения принесёт пользу как государственным органам, так и гражданам и бизнесу.