Продвижение отношений Вьетнам–КНДР на новый этап развития
Ким Чен Ын тепло приветствовал Генерального секретаря То Лама и возглавляемую им высокопоставленную делегацию Вьетнама, прибывшую с государственным визитом для участия в торжествах по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи (10 октября 1945 г. — 10 октября 2025 г.). Он подчеркнул, что нынешний визит имеет особое значение, создаёт мощный импульс для укрепления взаимопонимания, политического доверия и продвижения отношений между двумя партиями и странами на новый уровень, способствуя успешной реализации социалистических задач каждой из них и поддержке развития КНДР. Лидер КНДР с теплом вспомнил о впечатлениях от своей дружественной поездки во Вьетнам в 2019 году и о гостеприимстве вьетнамского народа.
Генеральный секретарь То Лам, выразив радость от визита в КНДР в новой должности в дни празднования 80-летия Трудовой партии Кореи и 75-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и КНДР, сердечно поздравил народ КНДР с большими достижениями за 80 лет под руководством партии и её выдающихся лидеров — Председателя Ким Ир Сена, Генерального секретаря Ким Чен Ира и нынешнего Генерального секретаря, председателя Государственного совета Ким Чен Ына. Он выразил уверенность, что, руководствуясь принципами «народ — основа», «единодушное единство» и «опора на собственные силы», КНДР успешно выполнит поставленные партией задачи, открыв новую эпоху всестороннего национального возрождения.
В атмосфере искренности, дружбы и открытости стороны обменялись мнениями о положении дел в каждой стране, состоянии вьетнамско-корейских отношений, а также о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес. Ким Чен Ын подчеркнул, что во времена борьбы вьетнамского народа за независимость народ КНДР воспринимал её как свою собственную и бескорыстно оказывал поддержку, а также поблагодарил Коммунистическую партию, государство и народ Вьетнама за ценные проявления солидарности в трудные периоды. Поздравив Вьетнам с выдающимися достижениями за 80 лет, лидер КНДР выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с Генеральным секретарём То Ламом страна успешно выполнит задачи, определённые XIII Всевьетнамским партийным съездом КПВ, организует XIV съезд КПВ и достигнет ещё больших успехов на пути социалистического развития.
Обе стороны с удовлетворением отметили традиционные узы дружбы между двумя партиями и народами, заложенные Президентом Хо Ши Мином и Председателем Ким Ир Сеном и неустанно укрепляемые последующими поколениями руководителей. Лидеры выразили радость в связи с постоянным укреплением отношений Вьетнам–КНДР и договорились придать им новое практическое и эффективное развитие в интересах благополучия двух народов, мира, стабильности и процветания региона и всего мира.
Стороны договорились активизировать обмен визитами на высоком и других уровнях по партийным, государственным, правительственным и парламентским линиям, расширять сотрудничество между местными органами власти, укреплять политическое доверие, поддерживать эффективные механизмы диалога и взаимодействия, а также расширять народные обмены для укрепления дружбы между двумя народами.
Генеральный секретарь То Лам предложил эффективно использовать партийный канал сотрудничества, провести научно-теоретический семинар по обмену опытом в области партийного строительства и развития страны, содействовать парламентскому сотрудничеству как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, а также развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество в соответствии с целями развития обеих сторон и международными нормами. Он подтвердил готовность Вьетнама поделиться опытом экономических реформ, внешнеэкономической деятельности и социально-экономического развития, а также расширять взаимодействие в таких сферах, как культура, спорт, туризм, образование, здравоохранение и средства массовой информации, включая совместные радио- и телепрограммы о культуре и людях двух стран.
Ким Чен Ын, высоко оценив и поддержав предложения То Лама, подтвердил заинтересованность КНДР в тесном сотрудничестве с Вьетнамом в деле партийного строительства и национального развития, а также готовность продвигать сотрудничество в различных областях. Он поручил соответствующим партийным, дипломатическим и местным органам обеих сторон определить конкретные меры по реализации достигнутых договорённостей, чтобы вывести отношения Вьетнам–КНДР на новый этап и принести практическую пользу народам двух стран.
Лидеры также обсудили региональные и международные вопросы, договорились укреплять взаимную поддержку и координацию на многосторонних площадках, включая ООН и Региональный форум АСЕАН. То Лам подтвердил поддержку усилий сторон, направленных на поощрение диалога, мирное урегулирование разногласий и сохранение стабильности на Корейском полуострове. Он также выразил надежду на активную поддержку КНДР в продвижении уважения международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), а также в снижении напряжённости и мирном разрешении споров в соответствии с международными нормами.