НОВОСТИ
Продвижение образа Вьетнама как дружелюбной и гостеприимной страны среди китайских друзей
Событие имеет особое значение, способствуя укреплению традиционной дружбы, развитию сотрудничества в сфере туризма и культуры между двумя странами, а также создавая возможности для расширения туристического обмена, деловых связей и продвижения образа Вьетнама как дружелюбной и гостеприимной страны среди китайских друзей.
Выступая на церемонии открытия, глава Национального управления по туризму Вьетнама Нгуен Чунг Кхань отметил, что сотрудничество в области туризма и культуры между двумя странами имеет давние традиции и объективно является одним из важнейших столпов двусторонних дружественных отношений, что всегда подчёркивалось руководством обеих партий и государств.
Особенно в октябре 2022 года, во время официального визита Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в Китай, министры культуры, спорта и туризма Вьетнама и культуры и туризма Китая подписали План сотрудничества в области культуры и туризма на 2023–2027 годы, открыв рамки всестороннего, целенаправленного и углублённого взаимодействия между двумя ведомствами.
В этом духе Национальное управление по туризму Вьетнама, а также органы, местные власти и предприятия двух стран активно реализуют ряд конкретных мероприятий, направленных на укрепление гуманитарных обменов, продвижение национального имиджа и развитие устойчивого туризма, что способствует стабильному, здоровому и эффективному развитию вьетнамо-китайских отношений. С 2018 года обе стороны поддерживают механизм «Ежегодные встречи на уровне руководства министерств» и регулярно осуществляют как двусторонние, так и многосторонние формы сотрудничества в области культуры и туризма. Благодаря этому сотрудничество в сфере туризма между Вьетнамом и Китаем развивается особенно динамично и становится одной из ярких составляющих всеобъемлющего партнёрства между двумя странами.
Нгуен Чунг Кхань подчеркнул, что в ближайшее время стороны продолжат укреплять обмены и контакты на уровне руководства министерств и профильных ведомств для эффективной реализации Плана сотрудничества в области культуры и туризма на 2023–2027 годы в соответствии с указаниями руководителей правительств двух стран.
Национальное управление по туризму Вьетнама рассчитывает совместно с китайскими партнёрами использовать уже существующую двустороннюю и многостороннюю основу для развития устойчивого туризма, раскрытия богатого потенциала природных, культурных и человеческих ресурсов каждой страны.
Стороны намерены оказывать взаимную поддержку в продвижении и маркетинге туристических направлений, проведении презентационных мероприятий, обмене делегациями предприятий, журналистов и специалистов, а также создавать благоприятные условия для поездок, опыта и открытий туристов обеих стран.
Вьетнам также стремится к тесному взаимодействию с Китаем в вопросах контроля качества туристических услуг, развития инфраструктуры, подготовки кадров и цифровой трансформации в управлении и продвижении туризма, с целью формирования интеллектуальной, безопасной и устойчивой среды туристического сотрудничества.
Отмечая большой потенциал и возможности для развития туристического обмена между Вьетнамом и Китаем, Нгуен Чунг Кхань подчеркнул, что Национальное управление по туризму Вьетнама готово содействовать встречам и переговорам между предприятиями двух стран, созданию новых туристических продуктов, изучению моделей инвестиционного сотрудничества, особенно в таких направлениях, как курортный, гольф-, культурно-гастрономический и MICE-туризм, что будет способствовать дальнейшему росту туристического потока между Вьетнамом и Китаем.
Поверенный в делах Посольства Вьетнама в Китае Нинь Тхань Конг высоко оценил инициативу Национального управления по туризму Вьетнама провести Программу представления вьетнамского туризма в трёх крупнейших городах Китая, которая позволяет познакомить китайскую общественность с туристической политикой и богатым потенциалом Вьетнама, усиливая использование возможностей для совместного развития туристической отрасли.
Он подчеркнул, что это хорошая возможность представить китайскому народу привлекательный, безопасный туристический Вьетнам и его яркий национальный образ. Нинь Тхань Конг выразил уверенность, что при активном сотрудничестве профильных органов и предприятий обеих стран партнёрство в сфере туризма будет продолжать восстанавливаться и динамично развиваться, внося вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Вьетнама и Китая.