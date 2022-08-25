Продвижение народной дипломатии между Вьетнамом и Таиландом

Днем 24 августа в Бангкоке, Таиланд, прошло 11-е очередное совместное совещание Общества тайско-вьетнамской дружбы и Общества вьетнамско- тайской дружбы. Совещание направлено на подытоживание деятельности и разработку плана работы обществ на ближайшее время.

По данным корреспондента ВИА в Бангкоке, совещание прошло под председательством председателей двух обществ и членов их исполнительных комиссий, а также посла Вьетнама в Таиланде Фан Ти Тхань.

Подытоживая результаты 10-летней работы, глава Общества вьетнамо- тайской дружбы Та Куанг Нгок отметил 4 направления сотрудничества – наращивание инвестиций, продвижение торговли, развитие туризма и народной дипломатии, а также продвижение культурно-образовательных отношений. За 10 лет по всем этим направлениям были достигнуты значительные успехи.

Глава Общества тайско-вьетнамской дружбы Санан Ангуболкуль сообщил, что две страны установили отношения побратимства между 18 регионами, что является важным фундаментом для продвижения народной дипломатии и социально-экономического развития двух стран.

Выступая на совещании, посол Фан Ти Тхань выразил радость проведению нынешней встречи и высоко оценил вклад двух обществ дружбы в развитие двусторонних отношений. Он попросил две стороны в ближайшее время продолжить выполнять роль связующего моста для усиления всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом.

Участники также обсудили план работы на ближайшее время и способы повышения эффективности мероприятий, включая празднование круглых дат, установление связей между предприятиями двух стран, увеличение обменов студентами и сотрудничества на уровне регионов.