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НОВОСТИ

Продвижение многостороннего сотрудничества между Вьетнамом и Бельгией

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы Бельгия создала благоприятные условия для доступа ключевой сельскохозяйственной продукции к бельгийскому рынку; призвал ЕС в ближайшее время снять желтую карточку ННН-промысла для вьетнамских морепродуктов.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) приветствует посла Бельгии во Вьетнаме Карла Ван Ден Босше. Фото: ВИА 
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы Бельгия создала благоприятные условия для доступа ключевой сельскохозяйственной продукции к бельгийскому рынку; призвал ЕС в ближайшее время снять желтую карточку ННН-промысла для вьетнамских морепродуктов.

Во второй половине дня 6 ноября 2022 года в штаб-квартире правительства, премьер-министр Фам Минь Тьинь принял чрезвычайного и полномочного посла Бельгии Карла Вана Ден Босше во Вьетнаме по случаю начала срока его полномочий.

Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам придает важное значение развитию отношений с Бельгией, выразив желание, что посол продолжит вносить активный вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Бельгией, особенно в контексте подготовки к празднованию 50-летия установления международных отношений (1973-2023 гг.) и 5 лет Стратегического партнерства в области сельского хозяйства (2018-2023 гг.) в 2023 году.

Он также поблагодарил правительство и народ Бельгии за поддержку 100.000 доз вакцины Astra Zeneca для Вьетнама, посчитав это уважительным жестом в отношениях между двумя странами; высоко оценил позитивные изменения в отношениях между Вьетнамом и Бельгией за последнее время во всех областях, особенно в области политики и дипломатии, торговли, сельского хозяйства.

За 8 месяцев этого года, двусторонний товарооборот продемонстрировал положительный рост, достигнув 3,3 млрд. долл. США. Множество бельгийских предприятий эффективно инвестировало во Вьетнам в такие области, как морская транспорта, складские услуги, возобновляемые источники энергии.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы Бельгия создала благоприятные условия для доступа ключевой сельскохозяйственной продукции к бельгийскому рынку, призвал ЕС в ближайшее время снять желтую карточку ННН-промысла для вьетнамских морепродуктов. Он выразил желание, чтобы предприятия двух стран тесно сотрудничали и воспользовались возможностями Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).

В свою очередь, посол Бельгии пообещал создать все условия, чтобы способствовать дальнейшему продвижению вьетнамско-бельгийского сотрудничества в областях, таких как устойчивое сельское хозяйство, цифровая экономика, «зеленое» развитие, энергии…; тесно координировать свои действия с министерствами, ведомствами и ведомствами по организации мероприятий, посвященных празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Г-н Карл Ван Ден Босше также будет усиливать укрепление двусторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений и способствовать тому, чтобы бельгийские предприятия эффективно инвестировали во Вьетнам.

ВИА

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