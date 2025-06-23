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Продвижение мероприятия по народному обмену между Вьетнамом и США
В мероприятии приняли участие председатель Союза обществ дружбы Вьетнама Фан Ань Шон, посол США Марк Е. Кнаппер, руководство города Дананг, представители соответствующих ведомств, а также многочисленные жители и туристы.
В своем вступительном слове Фан Ань Шон отметил, что за три десятилетия с момента исторического события 12 июля 1995 года два народа, пережившие войну, прилагали усилия к преодолению разногласий и построению равноправных и взаимовыгодных отношений. Вьетнамо-американские отношения достигли значительных успехов в таких сферах, как политика и дипломатия, экономика, культура, образование, наука и технологии, а также устранение последствий войны.
Он также подчеркнул важную роль народной обмен в общем развитии отношений между Вьетнамом и США. Многие вьетнамские организации, включая Союз организаций дружбы Вьетнама и Общество Вьетнамо-американской дружбы, в сотрудничестве с американскими партнёрами реализовали множество значимых инициатив, направленных на преодоление последствий войны, культурный и образовательный обмен, развитие торговли и инвестиций и т. д.
Посол США Марк Кнаппер подтвердил, что данное мероприятие отражает важность народной обмен как основы вьетнамо-американских отношений. США поддерживают сильный, независимый и процветающий Вьетнам, уважая территориальную целостность, суверенитет, независимость и политическую систему друг друга. Он также выразил благодарность за сотрудничество с Союзом организаций дружбы Вьетнама и городом Дананг в совместном праздновании этой особой вехи в дипломатических отношениях двух стран.
Первый заместитель председателя Народного комитета города Дананг Хо Ки Минь сообщил, что отношения между Данангом и различными американскими организациями и местными органами власти постоянно развиваются благодаря дружеским визитам и обмену делегациями. В настоящее время США являются одним из крупнейших иностранных инвесторов в Дананге с 89 проектами ПИИ на общую сумму 511 миллионов долларов, занимая третье место по объёму инвестиций в город.
Программа дружественного обмена Вьетнам – США привлекла около 3 000 участников и включала разнообразные мероприятия: культурно-музыкальные выступления, спортивные состязания, традиционные игры, посещение культурно-гастрономических павильонов, а также презентации о городе Дананг.
Программа была организована с целью чествования культурного разнообразия и дружбы между народами Вьетнама и США, способствуя углублению взаимопонимания и развитию мероприятия по народному обмену между двумя странами в будущем.